«L’elezione di Antonella Sberna a vicepresidente del Parlamento europeo rappresenta un riconoscimento importantissimo per Fratelli d’Italia e, allo stesso tempo, un traguardo storico per la Tuscia. Un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti, perché conferma come la scelta di Sberna rappresenti la sintesi di un progetto di particolare valenza politica con il quale Fratelli d’Italia, con i suoi dirigenti nazionali, regionali e territoriali, intende sostenere e rappresentare le istanze della Nazione e del nostro territorio. Desidero ringraziare il gruppo Ecr e il suo co-presidente Nicola Procaccini; il capo-delegazione FdI a Bruxelles, Carlo Fidanza, e, naturalmente, il nostro Presidente Meloni. Ad Antonella Sberna rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che continueremo a lavorare in stretta sinergia per un’Italia ed un’Europa migliori». Lo dichiara in una nota, l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

