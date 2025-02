SANTA MARINELLA - «Con grande rammarico, sono stato costretto a rivolgermi al difensore civico della città metropolitana e al responsabile della trasparenza del Comune di Santa Marinella, per ottenere risposte agli accessi agli atti presentati mesi fa, rimasti ad oggi senza alcun riscontro». A dirlo è Stefano Marino, leader della lista civica Io Amo Santa Marinella che punta il dito contro l'amministrazione Tidei. «Tra le richieste rimaste inevase ci sono temi fondamentali per la comunità, come il bilancio preventivo – evidenzia - I cittadini hanno diritto di sapere se le promesse fatte dal sindaco sono state mantenute. Gestione dei beni pubblici, la mancanza di trasparenza su interventi strategici non è accettabile. Progetti e finanziamenti, quali sono le reali priorità dell’amministrazione? Cosa si sta cercando di nascondere? Questa mancanza di risposte getta un’ombra pesante sulla capacità e sulla volontà dell’amministrazione di lavorare alla luce del sole. Santa Marinella merita un’amministrazione che rispetti le leggi, i cittadini e i principi fondamentali della trasparenza. Chiediamo al sindaco – conclude Marino - di porre fine a questo atteggiamento di chiusura e di garantire subito risposte chiare e concrete». E non tarda ad arrivare la risposta del primo cittadino: «Marino, con il suo risultato elettorale del 3,78%, sembra ora concentrarsi più sulla teoria che sulla proposta. Nelle sue ultime uscite, ha accusato l'amministrazione di mancanza di trasparenza nel bilancio comunale e di carenza di sicurezza. Tuttavia, queste accuse, sembrano infondate. Il bilancio è stato discusso in consiglio comunale, illustrato dal sindaco e pubblicato online. Chiunque può consultarlo. Più che di mancanza di trasparenza, si potrebbe parlare di difficoltà di comprensione. In tal caso, sarebbe stato più utile promuovere iniziative per coinvolgere associazioni, categorie e semplici cittadini, per spiegare in modo chiaro le scelte amministrative, anche se la partecipazione è il portato del clima sereno di civile confronto, più volte richiamato, di cui si sente assoluto bisogno in città. Per quanto riguarda la sicurezza – prosegue Tidei - l'amministrazione ha già avviato diverse iniziative, assunzione di sei nuovi vigili urbani, installazione di decine di telecamere con una gara in corso di assegnazione e, a proposito di riqualificazione delle aree urbane, sono numerosi i cantieri aperti e i lavori in corso, che sarebbe meglio per Marino vedere, alzando lo sguardo, anziché cercare numeri e virgole che ancora non trova, con il rischio di andarci a sbattere. Sarebbe arrivato il momento per Marino di passare dalla teoria almeno alle proposte costruttive e di contribuire attivamente alla vita della comunità, anziché ignorare i fatti concreti sotto i suoi occhi».

