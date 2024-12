CIVITAVECCHIA – Ancora fondi della Regione Lazio per la città di Civitavecchia. Come spiega il consigliere regionale Emanuela Mari (Fratelli d’Italia), «si tratta di un sostegno da 149mila della legge 14, istituita per far sì che la Regione possa, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, sostenere il territorio con finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche. In questo caso – ha spiegato Mari – abbiamo portato a compimento un lavoro avviato dall’assessore della precedente giunta, Daniele Perello, e dagli uffici del Comune. L’attenzione della giunta regionale è stata così concentrata sul quartiere di Campo dell’Oro: in particolare, attraverso i fondi della Legge 14 sarà possibile la messa in sicurezza di via Campania antistante le scuole, del tratto di strada adiacente l’asilo e di via don Giovanni Minzoni (strada di collegamento tra viale Lazio e viale De Gasperi nei pressi del mercatino). Sono particolarmente soddisfatta dell’azione della giunta – ha concluso il consigliere regionale di FdI - proprio perché sarà possibile intervenire su aree che attendono da decenni una adeguata riqualificazione, migliorando quindi la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza del quartiere».