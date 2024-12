FIUMICINO - «Ancora una volta, il Comune di Fiumicino e la Regione Lazio si distinguono per proclami senza seguito. Nei giorni scorsi, con toni trionfalistici, era stato annunciato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del fiume Arrone a Maccarese.

L’amministrazione comunale si era addirittura prodigata a ringraziare sentitamente l’ufficio regionale di difesa idraulica, per un intervento che sarebbe dovuto partire dal 2 dicembre. Invece a oggi non si vede ancora traccia né di uomini né di mezzi sugli argini del fiume.

La domanda è inevitabile: si sono forse smarriti lungo la strada? Difficile crederlo, visto che le coordinate di Maccarese sono ben note e segnalate. Più probabile che si tratti dell’ennesimo annuncio privo di sostanza, ormai un classico di questa maggioranza e della Regione Lazio». Così Fabio Zorzi, consigliere comunale del pd, Paola Meloni, consigliera comunale lista civica Ezio, e Giuseppe Miccoli, consigliere comunale lista civica Ezio.

«Nel frattempo, il territorio resta esposto a previsioni meteo incerte- continuano- con il rischio che la prolungata mancanza di manutenzione idraulica si traduca in potenziali danni per i cittadini. Un rischio che non si può accettare, soprattutto considerando le pesanti critiche rivolte dagli esponenti nazionali di centrodestra all’amministrazione dell’Emilia Romagna in occasione delle recenti alluvioni. Parole forti, quelle, che oggi risuonano ipocrite alla luce della totale inerzia dimostrata sul nostro territorio guidato proprio dal centrodestra.

L’inadeguatezza di questa amministrazione e della Regione Lazio è ormai un fatto evidente: tante promesse, pochi fatti. La sicurezza dell’Arrone è solo l’ultimo tassello di un mosaico di slogan vuoti, incapaci di rispondere alle reali necessità dei cittadini. I residenti di Maccarese, così come quelli dell’intero territorio, meritano ben altro. Meritano azioni concrete, risposte e una gestione che metta al centro la loro sicurezza. Non certo spot da perenne campagna elettorale. Basta annunci, è ora di affrontare i problemi con serietà e responsabilità».