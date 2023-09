VITORCHIANO - La app My Vitorchiano” diventa più efficiente. «Basta eseguire il download gratuito dagli store digitali per sistemi iOS e Android, per avere una linea diretta con il Comune e gli uffici», fanno sapere dal Comune.

L’amministrazione, sempre più “smart”, ha scommesso sull’interazione con cittadini e turisti anche attraverso l’app mobile, con cui è possibile accedere, con un semplice touch su smartphone e tablet, a tutte le informazioni di cui il cittadino necessita: orari, numeri di telefono, e-mail e tutti i contatti del referente-responsabile dell’area di interesse degli uffici comunali.

Tramite l’avanzato sistema di notifiche push, il Comune è così in grado di garantire una comunicazione di varia natura in tempo reale: allerta meteo, manifestazioni culturali, lavori pubblici e variazioni di orari sui servizi. Un’app che permette anche di offrire visibilità a tutte le attività commerciali del territorio che, attraverso una propria vetrina dedicata, potranno promuovere e pubblicizzare le proprie eccellenze.

Oltre all’informazione in tempo reale, i cui dati salvati sono disponibili anche quando lo smartphone non è connesso alla rete internet, cittadini e turisti possono geolocalizzare la propria posizione in base ai punti d’interesse comunali e calcolare il modo più veloce per raggiungerli.

