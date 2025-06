«La visita del ministro dell’Università Anna Maria Bernini a Viterbo, a poche ore dal drammatico incendio che ha devastato la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia, ha confermato l’impegno del Governo Meloni al fianco della comunità accademica per contribuire fattivamente alla ripartenza delle attività. Non si è trattato di una visita soltanto simbolica, nel momento stesso in cui Bernini ha voluto rendersi personalmente conto della situazione, alla presenza delle istituzioni locali e del nostro capogruppo al consiglio comunale di Viterbo Laura Allegrini, constatando l’entità dei danni e delle misure urgenti da mettere in campo». Così il capogruppo FdI in Regione, Daniele Sabatini che sottolinea che «anche la Regione Lazio, come lo stesso ministro ha riconosciuto, è stata da subito solidale e partecipe del dramma che ha colpito l’Ateneo viterbese, polo d’eccellenza a livello nazionale ed internazionale. Con il presidente Francesco Rocca - ha sapere Sabatini - incontreremo nei prossimi giorni il magnifico rettore Stefano Ubertini per ribadire il nostro sostegno alla ricostruzione e per discutere di come aiutare concretamente l’Università della Tuscia a rialzarsi e tornare alla piena operatività. L’azione sinergica fra Governo e Regione, che fino ad oggi grazie soprattutto al lavoro dell’onorevole Mauro Rotelli si è rivelata per il nostro territorio estremamente efficace, ci consentirà di affrontare anche questa sfida. Non posso infine esimermi - conclude - dal ringraziare ed esprimere un plauso sincero a quanti in queste ore hanno lavorato per spegnere l’incendio e prestare aiuto, soccorso e assistenza, ad iniziare dal corpo dei vigili del fuoco che ancora una volta ha dimostrato straordinario coraggio, grande professionalità e competenza, in una situazione di estrema difficoltà».