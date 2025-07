CIVITAVECCHIA – Il direttore del Centro Chimico di Santa Lucia ha comunicato ufficialmente che non parteciperà all’audizione della Commissione Ambiente convocata per fare luce sulla grave emergenza ambientale emersa nelle scorse settimane. La motivazione è chiara: l’esistenza di un’inchiesta giudiziaria in corso e, di conseguenza, il vincolo del segreto istruttorio. Al suo posto, sarà la ASL Roma 4 a rispondere alle domande della Commissione, offrendo chiarimenti sulla situazione ambientale e sanitaria del territorio, alla luce della recente inchiesta della Procura di Civitavecchia che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di venti persone.

Al centro della vicenda, la cosiddetta discarica militare di Civitavecchia, un sito segreto che conterrebbe oltre 20.000 tonnellate di rifiuti bellici potenzialmente tossici, tra cui iprite, arsenico, adamsite e altre sostanze chimiche usate nei conflitti mondiali. La questione è esplosa dopo l’inchiesta del quotidiano La Repubblica, che ha svelato un quadro preoccupante. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha chiesto e ottenuto dalla gip Francesca Romana Maellaro un decreto di sequestro del sito militare.

Nel provvedimento si legge che i 12.450 monoliti in calcestruzzo presenti sul sito sono stoccati a cielo aperto, esposti da anni agli agenti atmosferici, e che presentano «manifestazioni di deterioramento con corrosione dei ferri d’armatura e disgregazione dei calcestruzzi». Ancora più allarmante la constatazione dell’assenza di «un efficace sistema di raccolta delle acque meteoriche, con conseguente deflusso nel sottosuolo».

La notizia ha subito travalicato i confini locali, approdando in Parlamento.

Il caso della discarica militare è oggetto di due interrogazioni parlamentari: una già presentata dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, al ministro della Difesa, e una seconda annunciata a breve dal Movimento 5 Stelle. Entrambe chiedono al governo risposte urgenti e trasparenti su quanto sta accadendo a pochi chilometri da Civitavecchia. Dura e diretta anche la presa di posizione di Pietro Tidei, presidente dell’Osservatorio Ambientale e sindaco di Santa Marinella. «È come con il nucleare, prima tutti convinti che non succederà. Poi, quando accade… Ebbene, qualcosa è accaduto», afferma senza mezzi termini. La sua denuncia è netta: «I comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Monteromano sono seduti su una bomba chimica. E la situazione va monitorata subito».

Tidei punta il dito contro l’omertà delle autorità militari: «Inutile insistere con militari addestrati a non parlare e semmai a mentire. Non diranno mai niente. È un muro di gomma. Serve un intervento politico per sbloccare la situazione».

L’Osservatorio chiede strumenti e indicazioni precise: «Il Consorzio ha le capacità per attivare controlli ambientali continui. Ma ci devono dire cosa cercare: iprite? Arsenico? Cos’altro?».

Il fronte dei sindaci si compatta in vista della riunione del 24 luglio. «Ribadiremo che vogliamo essere ricevuti», ha dichiarato Tidei. E ha concluso con un messaggio chiaro al ministro della Difesa Guido Crosetto: «Se non ci ascolterà, andremo a trovarlo noi. Tutti e sei i sindaci con la fascia al petto, come abbiamo fatto anni fa con le Ferrovie quando i treni erano allo sfascio».

L’allarme è ormai nazionale. Il tempo delle rassicurazioni sembra finito. Ora, la politica è chiamata a scegliere se restare in silenzio o affrontare finalmente la questione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA