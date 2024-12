SANTA MARINELLA – “In vista delle elezioni europee, esortiamo i santamarinellesi e soprattutto i più giovani, a recarsi alle urne. Il voto non è solo un dovere civico, ma un potente strumento di espressione e di cambiamento per fare la differenza”.

A parlare è la segreteria del Pd locale Lucia Gaglione. “Siamo di fronte a una grande sfida – continua - è un momento cruciale per il nostro Paese e per l'Europa tutta, poiché sono in gioco questa volta i fondamenti del nostro ordine democratico.

Votare alle prossime elezioni é un gesto semplice, ma potente che può assicurare il successo di politiche più inclusive e di decisioni che garantiscano un futuro sostenibile anche per i giovani. E’ perciò necessario contrastare l’astensionismo e promuovere una grande partecipazione al voto, specialmente tra le nuove generazioni. E’ un ruolo insostituibile che i giovani possono e debbono agire nel determinare la costruzione del futuro del nostro Paese e delle istituzioni europee, se non ci si vuole condannare all’irrilevanza e all’esclusione. Con la candidatura della Segretaria Elly Schlein, molti giovani si sentono più coinvolti, in quanto appartengono ad una generazione nata in un’Europa già strutturata e soprattutto perché non si parla semplicemente “di loro”, ma finalmente “con loro”.

Per questo, comprendono la segretaria quando sostiene “Ci vuole decisamente più Europa, meno Europa va contro gli interessi italiani ed in particolare dei giovani”. Sostenere i valori del Partito Democratico in queste elezioni europee, perciò, vuol dire costituire un forte argine ad una destra sempre più radicale ed aggressiva in Italia e in Europa, dove cercano di affermarsi forze populiste, nazionaliste, xenofobe e antieuropeiste. Con il nostro voto possiamo andare verso un’Europa più forte, più unita, più inclusiva e che ambisca alla Pace così come è stato per tre generazioni”.

