Si è svolto ieri l’incontro intitolato “Turismo - Investimenti, programmazione e una visione per il futuro” alle Terme Salus di Viterbo, a cui ha preso parte anche l’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo. «Dal Giubileo del 2025, al crocierismo; dall’aeroporto regionale all’alta velocità; dalla valorizzazione dei borghi alle rievocazioni storiche; dai cammini religiosi alla fitta rete di agriturismi e produzioni di eccellenza di cui è ricco il nostro territorio - ha affermato Palazzo - Il comparto turistico è un asset strategico della regione Lazio e in particolare della Tuscia: è un tratto identitario del nostro territorio, ricco di tesori artistici, storici e ambientali. È un vettore di crescita che può consentire di attivare percorsi di sviluppo per imprese, cittadini e turisti».

Confrontando gli anni precedenti, in particolare a partire dal 2019 per arrivare al 2023 l’assessore ha sottolineato come ci sia stata «un'evoluzione significativa del comparto turistico della Regione Lazio. Questi cambiamenti sono testimoniati dai dati raccolti sugli arrivi e le presenze turistiche, sia a livello nazionale che internazionale, nelle nostre attività ricettive. La ripresa seguita al periodo pandemico ha dimostrato una resilienza notevole del settore che ha reso possibile consolidare ulteriormente la capacità attrattiva della nostra regione a livello mondiale. Ora si tratta di attivare tutte quelle misure in grado di consolidare quanto già ottenuto e rilanciare in avanti per nuovi e ancora più importanti obiettivi».

L’incontro, organizzato dal responsabile del Dipartimento Turismo di FdI Lazio, Marco De Carolis, ha avuto come obiettivo l’approfondimento delle opportunità per il comparto a cominciare dagli investimenti, dalla programmazione e dalla visione per il futuro messa in campo dalla Giunta regionale del Lazio.

Al tavolo hanno preso parte: Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di FdI, Daniele Sabatini, capogruppo FdI alla Regione Lazio, Sandro Pappalardo, membro del CdA di Enit e l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

