CIVITA CASTELLANA - «Congratulazioni al nostro presidente del consiglio comunale Giulia Pieri per il risultato raggiunto alle elezioni provinciali della provincia di Viterbo». Così, in una nota, la sezione civitonica di Forza Italia. «Purtroppo i 3082 voti ponderati raggiunti non sono bastati per l’elezione a consigliere provinciale, ma hanno contribuito al raggiungimento del secondo seggio per Forza Italia. Il ringraziamento va a tutti gli amministratori locali che, oltre a Civita Castellana, hanno sostenuto la nostra candidata. Un augurio di buon lavoro al presidente della Provincia Alessandro Romoli, che sicuramente continuerà con lo stesso impegno e dedizione nel raggiungimento di ulteriori obiettivi per il bene di tutta la comunità provinciale come già sta facendo da due anni», conclude la nota di Forza Italia.

