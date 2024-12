CERVETERI - «Nonostante l'intervento di condanna del sindaco Gubetti in merito all'indegno abbandono di rifiuti in via di Ceri, il degrado è ancora sotto gli occhi di tutti». Ad intervenire è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luigino Bucchi, su un episodio grave dal punto di vista ambientale denunciato anche dal primo cittadino sulla propria pagina Facebook.

La discarica a cielo aperto è ancora lì: in via di Ceri, sotto gli occhi di tutti. Mobili, materassi, pneumatici delle auto, ante, .... La scoperta qualche giorno fa con la Polizia locale che si era addirittura recata sul posto.

Tutto è però è ancora a terra: mobili, reti da letto, materassi, gomme auto e tanti altri rifiuti che invadono parte della già ristretta carreggiata.

Un vero e proprio scempio che mette a rischio anche la sicurezza degli automobilisti in quanto i rifiuti «invadono parte della già ristretta carreggiata stradale» ha evidenziato il consigliere comunale d’opposizione. «Potevano essere conferiti gratuitamente al centro di raccolta a pochi chilometri di distanza dal punto dove sono stati abbandonati», ha proseguito ancora.

«Ci auguriamo - ha concluso il consigliere Bucchi - che il sindaco provveda alla rimozione dei rifiuti abbandonati e dia anche disposizione per una radicale e capillare bonifica di tutta la via con la raccolta dei rifiuti sparsi, lo sfalcio delle erbe infestanti e la pulizia delle aiuole al bivio con via Doganale affinché venga garantito agli automobilisti in transito una maggiore sicurezza».

