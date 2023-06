TARQUINIA - Nuovi ingressi nella famiglia Udc di Tarquinia «per un reale radicamento del partito sul territorio ad ogni livello».

Lo annuncia il segretario provinciale Gino Stella che accoglie nella famiglia dello scudo crociato l’ex consigliere comunale Gianni Moscherini, che lascia Forza Italia.

«Un percorso naturale -, commenta il coordinatore provinciale Udc Gino Stella – per un partito che si presenta sempre più vicino alle esigenze dei cittadini e della città e che si appresta a proporsi come forza di governo seria, credibile, stabile e duratur, capace di mettere insieme competenze, buona amministrazione e operatività necessaria a risolvere questioni importanti e urgenti per dare risposte concrete e celeri ai cittadini”.

«Orgogliosi - aggiunge Stella - comunichiamo che, nei giorni scorsi la grande competenza portuale si è aggiunta alla nostra famiglia centrista. Gianni Moscherini poche ore fa è stato ufficialmente nominato dal partito responsabile nazionale Udc per i porti e le attività logistiche».

« Avere a disposizione del partito la figura di Moscherini con la sua lunga esperienza nel settore è per noi un grande valore aggiunto, rappresentato da una persona esperta e capace che potrà dare al nostro partito ancora più incisività per potere affrontare al meglio tutte le prossime sfide elettorali - conclude Gino Stella - l'Udc è una famiglia in crescita, giorno dopo giorno, grazie ad una grande squadra coesa e compatta ma soprattutto unita da valori importanti".