CIVITAVECCHIA – Esprime grande soddisfazione la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari per l’emissione del francobollo commemorativo dedicato alla Molinari, storica azienda fondata a Civitavecchia nel 1945 e diventata negli anni sinonimo di eccellenza italiana nel mondo. «La famiglia Molinari non rappresenta soltanto una straordinaria realtà imprenditoriale, ma una parte viva della storia della nostra città, e grazie alla celebre Sambuca Extra ha portato il nome di Civitavecchia ben oltre i confini nazionali, diventando una vera ambasciatrice del Made in Italy e contribuendo a rafforzare l’immagine del nostro Paese – ha sottolineato Mari – per me questo francobollo non è solo un riconoscimento istituzionale, ma un momento profondamente emozionante, sono legata alla storia della famiglia Molinari e conservo nel cuore il ricordo della senatrice Mafalda Molinari, che considero un faro: una donna straordinaria, esempio di impegno, passione e dedizione, capace di lasciare un segno indelebile nella vita politica, sociale e imprenditoriale del nostro territorio. A lei Civitavecchia ha recentemente intitolato una piazza, iniziativa che ho avuto l’onore di proporre e formalizzare quando ero Presidente del Consiglio Comunale. Questo francobollo è dunque molto più di un semplice omaggio – ha concluso - è il simbolo di un legame profondo tra una famiglia, una città e l’Italia intera ed un riconoscimento che celebra identità, eccellenza e memoria, e che porta con sé l’orgoglio di una comunità intera».