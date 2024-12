«La pdl sulle foibe, approvata alla Camera, intende creare una memoria comune condivisa rispetto a uno dei più grandi orrori del Novecento italiano».

Lo afferma Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Ambiente, Territorio Lavori Pubblici della Camera, che aggiunge: «Tante le iniziative previste, come quella che prevede dei ‘viaggi del ricordo’ da parte delle scolaresche italiane nei luoghi simbolo dei massacri perpetrati da Tito e dell’esodo istriano-dalmata. Che questa pdl sia stata approvata nel ventennale della legge sul 10 febbraio dimostra l’attenzione e l’importanza che ha per Fratelli d’Italia e il governo Meloni il ricordo delle foibe. Perpetuarne la memoria - spiega Rotelli - è per noi un imperativo. Grazie al lavoro del centrodestra al governo, la memoria di una delle pagine più tristi della nostra storia, troppo spesso strumentalizzata in passato, verrà ricordata e tramandata alle future generazioni», conclude l’onorevole Rotelli.

