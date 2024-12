Al motto di “Orgoglio italiano. Cresce sempre di più”, domani pomeriggio a partire dalle ore 18, presso il ristorante Il Richiastro, a Viterbo, Fratelli d'Italia organizza la Festa del tesseramento 2024. Un appuntamento che vede al centro l'azione del governo Meloni in questi primi due anni di legislatura, ma che rappresenta anche un'importante occasione di incontro e dibattito tra militanti, simpatizzanti, iscritti e cittadini. «Un momento di aggregazione per fare il punto sui risultati raggiunti e quelli ancora da raggiungere per il nostro territorio. Un territorio che oggi ha un peso nel panorama nazionale e che vanta una filiera di rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, congiuntura resa possibile grazie al sostegno tangibile e concreto della gente», affermano da Fratelli d'Italia. «Per questo – aggiungono - uno dei capisaldi di FdI resta il contatto con il territorio di appartenenza, affinché si rafforzi sempre più il rapporto di fiducia con i cittadini, che sono parte attiva della nostra azione politica». All'evento di giovedì al Richiastro, oltre agli amministratori locali, interverranno l'onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati; la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna; il capogruppo FdI alla Regione Lazio, Daniele Sabatini; il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio; il coordinatore provinciale Massimo Giampieri; e il coordinatore del circolo capoluogo, Luigi Maria Buzzi. «Saranno con noi anche l'onorevole Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati; e la collega Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione vigilanza Rai», concludono da Fratelli d'Italia.

