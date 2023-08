CIVITA CASTELLANA - Il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, Simone Brunelli, bacchetta l’amministrazione Giampieri sull’ex ospedale Andosilla.

«Durante la campagna elettorale per le elezioni regionali - spiega - eravamo riusciti a far inserire la ristrutturazione dell’ex ospedale Andosilla tra le priorità della nostra coalizione. La nostra esigenza di ristrutturare un edificio abbandonato nel cuore del centro storico, per trasformarlo in un attrattore, incontrava perfettamente le esigenze della Regione Lazio, di dare ospitalità diffusa ai 45 milioni di pellegrini in arrivo a Roma per il Giubileo del 2025. L’ex ospedale Andosilla è un target perfetto: - aggiunge Brunelli - un immobile di proprietà regionale, molto grande e al centro della via Amerina, condizione importantissima che garantisce l’accesso ai fondi straordinari per il Giubileo. Parliamo di oltre 1.5 miliardi di euro, risorse importantissime che rendono l’operazione pienamente sostenibile anche dal punto di vista finanziario. Alla luce del risultato elettorale ci saremmo aspettati che le due attuali amministrazioni, comunale e regionale, lavorassero insieme per portare avanti la nostra proposta, considerato l’impatto economico che avrebbe nel nostro territorio. Ma su questa tematica è calato un silenzio veramente preoccupante e incomprensibile. Questo è il momento in cui bisognerebbe accelerare, sviluppare insieme alla Regione una progettualità economica e tecnica per la ristrutturazione dell’immobile e una sua trasformazione in una struttura ricettiva. Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di fare una volta tanto la sua parte. Di attivarsi nei confronti della Regione formalizzando la richiesta, per non perdere un’opportunità unica ed irripetibile, che impone la necessità di togliersi per un attimo le maglie di partito e lavorare insieme per il bene della città. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, così come i rappresentanti istituzionali del Partito democratico in consiglio regionale», conclude Brunelli.

