Procedono gli interventi per decontaminare l’area dell’ex cava in località Cinelli che nel corso degli anni è diventata una discarica in cui sono stati stoccati materiali inquinanti. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo di Fratelli d’Italia per assistere ad un nuova misurazione delle concentrazioni inquinanti. «Quella di oggi è la seconda verifica trimestrale, nell’ambito di un piano di monitoraggio che proseguirà per i prossimi due anni - hanno detto l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati, la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini e il consigliere regionale Giulio Zelli. - Dopodiché si passerà alla chiusura e, finalmente, alla messa in sicurezza del sito, inquinato vent’anni fa con lo stoccaggio di materiali non autorizzati e un disastroso impatto ambientale sulla zona circostante. Si tratta di operazioni fondamentali per attualizzare il procedimento di decontaminazione e le informazioni ambientali sul sito».