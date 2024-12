CIVITAVECCHIA – Sono diversi i dati interessanti che emergono da un confronto tra i risultati delle Europee del 2024 con quelle del 2019 a Civitavecchia.

Sicuramente quello che spicca in maniera preponderante è la crescita vertiginosa di Fratelli d’Italia che, ieri, ha chiuso con una percentuale del 31,60% contro il 7,89% del 2019. In netto calo la Lega – Noi con Salvini che dal 33,89% è passata al 7,20%. In calo anche Forza Italia che si attesta all’8,34% contro il 10,07% del 2019.

Spostandoci nell’area del centrosinistra, invece, risulta in leggero calo anche il Partito democratico che si è attestato al 18,25% contro il 19,97% del 2019. Calo più importante, invece, quello del Movimento cinque stelle che passa dal 20,22% del 2019 al 14,15% del 2024.

Le novità di queste elezioni, rispetto al 2019, sono Stati uniti d’Europa che si attestano al 7,54%, Alleanza Verdi Sinistra che chiude al 6,3%, Pace terra dignità con un 2,64%, Azione che si ferma all’1,76%, Democrazia sovrana popolare con uno 0,90%, Libertà ferma allo 0,84% e Alternativa popolare che rimane allo 0,47%.

Le altre forze in campo nel 2019 non superarono il 2% (Il miglior risultato fu quello di Europa verde con un 1,87%) mentre invece nelle Europee 2024 c’è un calo di qualche punto per praticamente tutti i grossi partiti, tranne FdI in grande crescita.

In netto calo l’affluenza che si è attestata al 65,42% contro il 71,22% del 2019.

©RIPRODUZIONE RISERVATA