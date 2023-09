FIUMICINO - Una riunione negli uffici della Pisana con l’assessore al Demanio e Patrimonio, trasporti e rifiuti Fabrizio Ghera per tentare di mettere un freno all’erosione costiera nei tratti di spiaggia del comune di Fiumicino.

All’incontro hanno partecipato le organizzazioni sindacali del territorio, quali Balnearia Litorale Romano – Sib Fiumicino, Federbalneari e Fiba Confeserventi. Tra gli altri, erano presenti anche i dirigenti del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio competenti per materia. Ad affiancare il sindaco Baccini i referenti Stefano Travaglini e Massimiliano Graux.

Dalla riunione è emersa la volontà di attivarsi per la tutela della costa con i piani necessari per il completamento degli 800 metri di soffolta per fine settembre e per la salvaguardia della intera barriera.

A questo proposito, l’assessore regionale ha illustrato lo studio effettuato dall’Università degli studi Roma Tre, recepito dalla Regione, che evidenzia le criticità di tutta l’area laziale e grazie al quale sono stati messi a Bilancio per tutta la costa laziale ben 45 milioni di euro, con il desiderio di poter andare subito al lavoro in un progetto di realizzazione di barriere soffolte in tutte quelle zone più a rischio, compreso il territorio di Fiumicino, a partire da Fregene e Maccarese.

«L’incontro – ha dichiarato il sindaco Baccini – è stato un momento di confronto interessante e necessario che potrebbe continuare in un’azione sinergica con l’istituzione di un tavolo permanente».