MONTEFIASCONE – Nonostante le temperature torride di questi giorni, sul palazzo comunale falisco soffiano venti di tempesta.

Dopo il consiglio saltato ieri l’altro, a causa dell’assenza di quattro consiglieri di maggioranza e tutta l’opposizione, si parla di crisi per la giunta di Giulia De Santis.

L’opposizione aveva chiesto di rinviare l’assise e riconvocarla con un solo tema all’ordine del giorno, vista la tragedia del crollo del ristorante “Il Miralago” in cui ha perso la vita Paolo Morincasa. Ma prima cittadina non ne ha voluto sentire parlare e ha confermato la seduta con a conseguenza che, poi, è mancato il numero legale per lo svolgimento.

Adesso la sindaca pare proprio con le spalle al muro. è con le spalle al muro. Il consigliere d’opposizione Paolo Manzi di Forza Italia, prima di lasciare il consiglio, aveva dichiarato: «Sindaca, prenda atto che questa maggioranza non c’è più. Raccolga le carte e vada dal Prefetto con le dimissioni firmate».

Il coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Massimo Ceccarelli, ha detto che, in effetti, «con la mancanza del numero legale da parte della maggioranza, è crisi dell’amministrazione De Santis».

Del resto, già da tempo, in molti avevano notato e segnalato mancanza di compattezza da parte della giunta, per non parlare delle critiche che, con cadenza quasi settimanale, arrivano all’indirizzo della giunta. Adesso, per le vie del colle falisco come nei bar, non si parla d’altro che della figuraccia fatta dalla maggioranza e in molti sono convinti che sia giunto il momento di ammettere il fallimento. «La maggioranza non esiste più», commentano i residenti.