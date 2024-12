CIVITAVECCHIA – «Alla luce dei risultati del primo turno, ringraziamo il candidato sindaco, Paolo Poletti, per aver sposato il nostro progetto per Civitavecchia, mettendosi fin da subito a disposizione, e per aver svolto un’importante campagna elettorale in queste settimane. Abbiamo mancato per poco l’obiettivo di superare il primo turno, pur totalizzando un ottimo risultato».

Lo scrive in una nota il coordinatore di Civitavecchia di Forza Italia, Roberto D’Ottavio. «Ringraziamo i cittadini per aver premiato le due liste di Forza Italia che hanno raggiunto un eccezionale 14% dei consensi – ha aggiunto –il risultato ottenuto alle amministrative di Civitavecchia, unito a quello fatto registrare alle elezioni europee, ci impone delle logiche riflessioni. Consapevoli della responsabilità che abbiamo oggi nella scelta del futuro sindaco della città, diventando decisivi con i nostri voti, abbiamo valutato quale possa essere la scelta migliore da intraprendere al ballottaggio nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini. Siamo disponibili, per il bene di Civitavecchia – ha concluso D’Ottavio - a siglare un accordo chiaro, alla luce del sole, per governare bene la città nei prossimi cinque anni. Entro venerdì ufficializzeremo la nostra scelta».