S. MARINELLA – La lista civica Cittadini al Centro, facente parte della coalizione di centro sinistra che ha vinto le elezioni comunali, attraverso i suoi rappresentanti Emanuele Minghella e Marina Ferullo, vuole chiarire e sottolineare la necessità di una presa di posizione forte e un cambio di passo relativamente all’attuale gestione amministrativa.

«Siamo stanchi di dover assistere a consigli comunali, dibattiti sulla stampa e discussioni interne su questioni legate a giochi di potere, incarichi e valzer di poltrone – spiegano i due - ci siamo candidati e messi a disposizione, per cercare di risolvere i problemi quotidiani della città e dei cittadini, ed è solo con questo spirito che intendiamo proseguire l'attività amministrativa».

«Siamo disponibili a discutere nelle sedi opportune questi temi e dibattere sulle scelte da intraprendere per il futuro - dicono Minghella e Ferullo - a patto che l'azione di governo, venga rilanciata su basi solide certe, e soprattutto nel solo interesse della comunità. In un momento in cui la politica o meglio dire la classe politica, viene considerata la causa di tutti i mali anche in casi dove non ha responsabilità, distacchi assurdi della corrente elettrica, inciviltà nell’abbandono e cattiva differenziazione dei rifiuti, verde e decoro bloccati da più di 20 anni, abbiamo il dovere di dare risposte ferme e tangibili ai tanti problemi quotidiani che insistono sul nostro territorio. Siamo convinti che il nostro appello non resterà inascoltato e vi sia un deciso cambio di rotta nelle modalità di gestione del governo civico”.

