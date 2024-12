NEPI - «Forza Italia si schiera senza se e senza ma dalla parte della consigliera Annalisa Arcangeli». Così, il coordinamento provincialeFI sulla revoca del mandato di vicesindaco ad Arcangeli. «Alle ultime elezioni comunali ha ottenuto un suffragio enorme di ben 1440 preferenze e che, oltre a rappresentare il partito a Nepi, è anche membro del coordinamento provinciale - spiegano dal coordinamento - . Preso atto della decisione del sindaco di Nepi di revocare il mandato di vicesindaco ad Annalisa Arcangeli, pur non condividendone le ragioni, Forza Italia manterrà comunque fede agli impegni assunti con gli elettori e continuerà a supportare il sindaco, rispettando qualsiasi sua decisione, per portare avanti gli ideali di Forza Italia nella ricerca del bene comune, operando in maniera trasparente e coerente e continuando ad essere leale al mandato ricevuto», conclude la nota di Forza Italia.

