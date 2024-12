SANTA MARINELLA – «Con Piendibene e Sposetti si completa la filiera dei comuni di centro sinistra nel Litorale Nord». Il sindaco della Perla del Tirreno commenta il risultato del ballottaggio di Civitavecchia e Tarquinia. «Civitavecchia - ha detto Tidei - torna dopo 12 anni in seno alla sua tradizione politica che ne fa una città di sinistra. È questo il senso che, in prima battuta, mi pare di cogliere nell’elezione di Marco Piendibene a cui formulo i miei più sinceri auguri personali. Insieme al risultato di Tarquinia dove ha vinto Sposetti, a cui ugualmente giungano i miei auguri, con Cerveteri e Santa Marinella le comunità di questi territori, caratterizzati fino a ieri da una forte presenza dell’industria energetica, dimostrano di dare fiducia ai programmi del centro-sinistra, credendo che il loro benessere economico passi attraverso lo sviluppo sostenibile nella logistica, nel turismo, nell’agricoltura e attraverso la transizione energetica, come il loro benessere sociale debba ruotare attorno alla salute delle persone e dell’ecosistema, senza lasciare indietro nessuno, in nome del lavoro. C’è una lunga strada da percorrere in questo, ma con le vittorie di Piendibene e Sposetti a completare il quadro la scelta politica mi pare fatta in maniera netta».