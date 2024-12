CIVITAVECCHIA – Sarà ballottaggio, come era scontato che fosse. E saranno Massimiliano Grasso, candidato sindaco del centrodestra, e Marco Piendibene, candidato sindaco del centrosinistra, a sfidarsi il 23 e 24 giugno prossimi.

Già all’arrivo dei risultati delle prime sezioni era apparso chiaro come il primo ad andare al ballottaggio fosse il giornalista civitavecchiese, sostenuto da cinque liste: Fratelli d’Italia, Lista Grasso, Lega, Civitavecchia 2030 e La Svolta. Uno stacco di più di dieci punti percentuali in media, tra il secondo ed il terzo candidato, con Piendibene sempre avanti a Poletti, seppur di poco in alcuni momenti dello spoglio. Il candidato del centrosinistra, sostenuto da Pd, Avs e Unione civica, a metà spoglio è arrivato attorno al 20% contro il 18% di Poletti, sostenuto da Forza Italia e dal gruppo di Italia Viva guidato da Marietta Tidei. (SEGUE)