CIVITAVECCHIA – «L’accordo tra Cdp e Autorità di Sistema è sicuramente un’ottima notizia per Civitavecchia, Fiumicino e in generale tutto il complesso portuale del Lazio». Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. Vicepresidente commissione trasporti. «La Darsena Pescherecci di Fiumicino e l’ammodernamento del Porto di Civitavecchia, con la realizzazione di opere strategiche per favorire il trasporto merci e passeggeri – ha aggiunto - rappresentano due obiettivi centrali per lo sviluppo di un comparto che rimane fondamentale per la Regione Lazio e l’intero Paese. Un obiettivo che abbiamo sempre perseguito, vale la pena ricordare l’emendamento a mia firma inserito nel collegato di bilancio del 2021 con il quale sono stati stanziati 14 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti con la banca europea degli investimenti riguardo gli interventi relativi proprio alla Darsena Pescherecci di Fiumicino – ha concluso Califano – e l’ultimo miglio ferroviario del porto di Civitavecchia».