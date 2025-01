CERVETERI - E mentre si attende di conoscere ora, ufficialmente, la nuova composizione della squadra di governo, dall'opposizione riflettori puntati sul consiglio comunale di venerdì pomeriggio e in particolar modo sulle aliquote Imu applicate alle abitazioni di chi l'ha concessa «a uso gratuito ai propri figli oppure ai parenti in linea diretta». Troppo alta per il capogruppo Fdi, Luigino Bucchi, e soprattutto più alta rispetto a quella «che pagano le abitazioni locate a canone concordato, ma pur sempre messe a rendita». Sempre Bucchi, durante il consiglio comunale ha puntato l'attenzione su un'altra questione: «l'anomalia degli estimi catastali» nella zona di «Borgo San Martino, Quartaccio e Carlottine mai uniformata agli estimi catastali del Comune di Cerveteri». Conseguenza? «A parità di fabbricato con la stessa categoria, stessa classe e vani - spiega Bucchi - nel territorio da sempre comune di Cerveteri si paga un determinato importo mentre con gli stessi requisiti in territorio ex comune di Roma si paga il 35% in più». Dure critiche anche al «silenzio assoluto al riguardo da parte del sindaco, dell'assessore all'Urbanistica Ferri e dei consiglieri di maggioranza presenti» con il consigliere Galli che ha risposto con «un "politichese dal tono di presa in giro"».

