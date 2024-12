CIVITAVECCHIA – «Nel primo bilancio dell’era Rocca in discussione in questi giorni, non si intravedono strategie di sviluppo di ampio respiro ma esclusivamente delle misure minime e di ordinaria amministrazione. Questo appare evidente se guardiamo con attenzione quanto è stato previsto relativamente alle risorse utili per lo sviluppo del territorio di Civitavecchia e del suo tessuto economico». È quanto afferma la capogruppo di Italia Viva alla Pisana Marietta Tidei.

«A fronte di numerosi tavoli sul phase out del carbone e della necessaria riconversione economica del territorio, durante i quali è stata evocata la necessità di attivare strumenti quali i contratti di sviluppo – ha spiegato Tidei - spiace purtroppo rilevare che nella manovra finanziaria è stato completamente azzerato il fondo per il cofinanziamento regionale per i contratti di sviluppo, gli accordi di programma e quelli per l’innovazione. Si tratta di risorse fondamentali per le imprese che investono sul territorio e che consentono loro di avere un maggior punteggio nei bandi del MIMIT (Ministero per le Imprese e il Made in Italy), relativi proprio agli strumenti di finanziamento sopra citati. Su questo specifico tema – ha quindi annunciato – presenterò un emendamento per l’aula e mi auguro che prima dell’approvazione del Bilancio, la giunta Rocca faccia uno sforzo per reperire le risorse adeguate ad alimentare il fondo e per incrementare le scarsissime somme stanziate per gli insediamenti produttivi. Tale disattenzione arriva dopo il tanto sbandierato accordo di coesione con il governo Meloni, dove a fronte delle numerose misure frammentarie che lo caratterizzano, non hanno trovato alcuno spazio il porto di Civitavecchia e il collegamento con Roma».

Secondo Tidei, quindi, «al di là delle beghe locali legate alla scelta del proprio candidato per le prossime elezioni comunali di Civitavecchia, credo sia arrivato il tempo che gli esponenti del centrodestra – ha concluso – sollecitino gli assessori regionali affinché la città ottenga strumenti e risorse adeguate in grado di rilanciare lo sviluppo locale».