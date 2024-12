VASANELLO - L’ottenimento del finanziamento di 660mila euro a fondo perduto per il campo sportivo “Filesi-Pieri-Minella” ha suscitato apprezzamenti e commenti positivi. Ieri, ad esprimere soddisfazione era stato il sindaco Igino Vestri: «Si tratta di un grande grido di gioia – aveva commentato – un’immensa soddisfazione per il nostro paese, uno dei pochissimi ad avere ancora un campo di calcio a dir poco preistorico. Per questo obiettivo centrato è doveroso ringraziare la meravigliosa squadra che mi circonda e in questa circostanza un plauso particolare va agli assessori Francesco Ricci e Profeta Pieri, che ci hanno creduto più di tutti e hanno il pieno merito di aver portato a casa un risultato storico per tutta la comunità». Sul maxi finanziamento è intervenuto anche il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera. «Il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio ha pubblicato l’avviso 2024 del bando Sport e Periferie, con lo stanziamento di 37 milioni a favore del bando 2023. Questo incremento di fondi ha permesso di includere ulteriori 55 interventi in comuni precedentemente risultati idonei ma che non avevano superato la disponibilità economica iniziale, tra i quali Vasanello, ammesso al finanziamento per 660mila euro. Gli interventi finanziabili tramite questo bando - spiega Rotelli - mirano al recupero e alla valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, focalizzandosi sulla messa in sicurezza delle strutture, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico. In particolare a Vasanello vedrà trasformato il proprio che campo da calcio, con interventi sull’illuminazione, sulla recinzione, sulla viabilità, sulle sedute delle tribune. Si tratta di un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra portato avanti dal sindaco Igino Vestri e l’assessore Francesco Ricci. Ringrazio il governo Meloni e il ministro Andrea Abodi per l’attenzione costante rivolta al nostro territorio», conclude il deputato viterbese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA