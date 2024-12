Sabato scorso presso il Banana Village, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, si è svolto l’evento di chiusura della campagna referendaria contro l'autonomia differenziata, un successo per il Comitato Promotore della raccolta firme e organizzatore della manifestazione.

Il Comitato, composto da vari partiti tra cui il M5S, ha raccolto circa 400 firme, che si vanno ad aggiungere al milione già raccolte con i banchetti e online. All’evento sono intervenuti alcuni parlamentari tra cui la senatrice e madrina ad honorem del gruppo territoriale M5S Cerveteri, Alessandra Maiorino e l’Eurodeputata Carolina Morace.

«Faccio mie le parole della senatrice Maiorino e anche della eurodeputata Morace - dice la rappresentante del GT M5S - che si sono congratulate per il successo dell'iniziativa che mira ad annullare una delle leggi più ingiuste e assurde che questo governo sta mettendo in atto. Ringrazio tutto il Comitato per il lavoro svolto, che, nonostante le difficoltà, ha espresso volontà e passione per raggiungere lo scopo prefissato. Infine, è doveroso ringraziare sindaco e vice sindaco di Cerveteri per il loro intervento e i gestori della location che ci hanno ospitati».