Doppia celebrazione ieri per Fratelli d’Italia di Viterbo. Con l’evento “Un anno di Europa”, promosso per celebrare i dodici mesi di attività tra Bruxelles e Strasburgo del vicepresidente all’Europarlamento Antonella Sberna, e con il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e per il Pnrr Tommaso Foti che ha sottolineato la concomitanza con i primi mille giorni del governo Meloni.

Un appuntamento, quello di ieri, a cui sono accorse oltre 300 persone tra amministratori, sindaci, amici anche da altre province, che Sberna ha promosso per aggiornare «la nostra comunità politica su quello che proviamo a fare a Bruxelles, cercando di spostare l’asse politica di questa Europa in cui ora il nostro gruppo, Fratelli d’Italia/Ecr, ha assunto un proprio peso specifico».

«Non siamo antieuropeisti - ha tenuto a sottolineare - ma siamo contro un’Europa insensata che si intesta prerogative che non sono di competenza dell’Unione europea». Ha quindi evidenziato il lavoro svolto dalla presidente del consiglio Meloni «che ha riportato la nostra Nazione centrale nel panorama politico europeo e internazionale» per sottolineare il rispetto dovuto a tale situazione che «ci impone di agire con serietà e responsabilità». Per poi galvanizzare la platea, dichiarando: «Avanti con l'impegno perché stiamo davvero cambiando l'Italia, stiamo cambiando l’Europa».

Il ministro Foti ha plaudito al «lavoro svolto da Fratelli d’Italia perché far arrivare un rappresentante della provincia di Viterbo a europarlamentare è stata una grande impresa».

Rivolgendosi poi ad Antonella Sberna ha dichiarato: «State ribaltando un’Europa che era a trazione socialista e verde e con il vostro operato ci stiamo guadagnando ogni giorno di più rispetto e credibilità». Per poi concludere che Fratelli d’Italia è arrivata a un tale risultato «non per caso ma perché non abbiamo mai tradito nemmeno di un millimetro le nostre idee».

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il deputato Mauro Rotelli e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli. La vicepresidente del parlamento europeo, nel salutare i presenti, ha dato appuntamento all’iniziativa odierna, organizzata a Viterbo dal comitato 19 luglio, per ricordare Paolo Borsellino a 33 anni dalla strage di via D’Ameglio, e alla “Festa dei patrioti” che si terrà il 31 luglio a Capodimonte.