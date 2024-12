«Congratulazioni e auguri di buon lavoro al sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, eletto oggi presidente di Anci Lazio, e ai sindaci di Sutri e Vejano, Matteo Amori e Teresa Pasquali, entrati a far parte del Comitato regionale. Siamo soddisfatti anche per l’elezione del primo cittadino di Valentano, Stefano Bigiotti,in qualità di delegato all’assemblea nazionale. Accogliamo con grande soddisfazione l’elezione in seno all’organismo di rappresentanza dei Comuni del Lazio dei nostri sindaci, espressione di Fratelli d’Italia, ma soprattutto garanzia di operatività, efficienza e buona amministrazione. In qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e di rappresentante della Tuscia nel Consiglio regionale - dice in conclusione Sabatini - assicuro sin da ora il mio sostegno istituzionale e il massimo supporto ai nostri amministratori e rappresentanti in sede Anci, con l’obiettivo di una proficua collaborazione e di un lavoro comune rivolto a favorire la crescita del nostro territorio». Così Daniele Sabatini, capogruppo FdI alla Regione Lazio.