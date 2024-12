TORINO - Si è conclusa ieri la 41esima assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni Italiani di Torino. Un appuntamento importante che ha visto la Tuscia protagonista con un’ampia partecipazioni di sindaci, accompagnati per l’occasione dal primo cittadino di Sutri, Matteo Amori, nella sua qualità di neo eletto membro del Direttivo di Anci Lazio.

«Siamo molto soddisfatti per l’esito di questa Assemblea», ha detto Amori. «Mi congratulo con Gaetano Manfredi e con Marco Fioravanti, rispettivamente eletti presidente e vicepresidente del Consiglio dell’Anci, rivolgendo loro i migliori di buon lavoro». Il sindaco di Sutri era accompagnato per l’occasione dai rappresentanti di Bagnoregio, Valentano, Canino e Civita Castellana.

«Con Profili, Giampieri, Bigiotti e Cesetti abbiamo incontrato il presidente regionale Sinibaldi e discusso con lui di numerose questioni pertinenti le promblematiche proprie degli Enti locali - ha continuato Amori - apprezzando gli interventi del presidente Meloni e del ministro Lollobrigida».

A margine dell’assemblea, nell’ambito delle iniziative “Anci off”, Amori e Bigiotti hanno presentato a Piazza Castello anche il tortello Valentanese, come eccellenza tra i prodotti enogastronici del Lazio, continuando quell’azione di promozione territoriale che vede Anci Lazio in prima linea nella valorizzazione della produzione DeCo regionale.

«Siamo soddisfatti per i lavori di questi giorni», hanno fatto eco i sindaci Profili e Bigiotti. «L’appuntamento di Anci si conferma come una grande occasione di confronto e condivisione di assoluta rilevanza. Esprimiamo apprezzamento anche per l’operato di Amori che, nella sua nuova veste di eletto regionale, ha ben rappresentato la Tuscia negli appuntamenti più importanti di questa vetrina nazionale», concludono.

