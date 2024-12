TUSCANIA – «Dopo due anni di intenso, faticoso ma stimolante lavoro, di riflessione ed elaborazione, finalizzati alla realizzazione di un cambiamento relativo a molteplici ambiti, è stato raggiunto un primo importante risultato: la nascita di un nuovo soggetto politico nel nostro paese che si propone come guida per amministrare la città di Tuscania e le cui principali caratteristiche saranno l’inclusività, il confronto e la partecipazione». L’annuncio arriva direttamente dalla lista civica Tuscania delle Idee. «Il candidato a primo cittadino è l’archeologo Alessandro Tizi che, nel tempo, si è dimostrato capace e preparato a realizzare importanti progetti per la comunità tuscanese, partendo, in primis, dal mondo associativo - spiegano - . Abbiamo costruito mattone su mattone una rete di condivisione sulle tematiche principali riguardanti il nostro territorio proponendo un cambiamento che includa le esigenze di tutta la popolazione, per creare i presupposti di uno sviluppo serio, continuo e sostenibile, perciò duraturo. Siamo pronti a presentare ai cittadini un piano di azione dettagliato che riguardi il breve, il medio e il lungo termine, in un’ottica che guardi al futuro partendo dal presente. Capaci di cambiare, capaci di assumersi le responsabilità», concludono.

