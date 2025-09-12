BOLSENA - Domenica 14 settembre), dalle 17 alle 19, Fratelli d’Italia sarà presente a Bolsena, in via Luigi Cardona 10, con un gazebo informativo dedicato ai temi della giustizia e della sicurezza, pilastri fondamentali dell’azione politica del partito. L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare cittadini, ascoltare le esigenze del territorio e illustrare le proposte di FdI in materia di legalità, tutela dell’ordine pubblico e riforme strutturali del sistema giudiziario.

Durante l’evento verrà anche presentata l’edizione 2025 dell’Enigmistica Tricolore, una pubblicazione originale che unisce cultura, passione per l’Italia e intrattenimento.

Fratelli d’Italia e il coordinatore del circolo FdI di Bolsena, Giuseppe Catalini, invitano tutti a partecipare per condividere idee, riflessioni e valori in un momento di confronto diretto e partecipato.

