R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ B e n e l e p a r o l e d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n s u l l a g u i d a a u t o n o m a , o r a è i l m o m e n t o d i a c c e l e r a r e c o n i f a t t i ” . C o s ì P i e r f r a n c e s c o M a r a n , P a r l a m e n t a r e E u r o p e o P d e p r o m o t o r e d e l l a C o m u n i t à d e l l a g u i d a a u t o n o m a , c h e d a m e s i l a v o r a p e r m e t t e r e l ’ I t a l i a i n p r i m a f i l a n e l l o s v i l u p p o d i q u e s t a t e c n o l o g i a . “ A b b i a m o g i à r i u n i t o u n a c o a l i z i o n e d i 6 0 s i n d a c i p r o n t a a c r e a r e u n a r e t e e u r o p e a p e r l a s p e r i m e n t a z i o n e d e i p r i m i v e i c o l i a g u i d a a u t o n o m a , c o n p r i o r i t à a s i c u r e z z a , u t i l i t à p u b b l i c a e i n n o v a z i o n e . L ’ I t a l i a h a i m p r e s e , u n i v e r s i t à e s t a r t - u p i n g r a d o d i r a c c o g l i e r e l a s f i d a , m a s e r v e c h e i l G o v e r n o a f f i a n c h i i C o m u n i p e r r e n d e r e s u b i t o p o s s i b i l i l e s p e r i m e n t a z i o n i , c o n r e g o l e c h i a r e , i n f r a s t r u t t u r e o m o g e n e e e i n v e s t i m e n t i m i r a t i , t r a s f o r m a n d o i p r o g e t t i i n s e r v i z i r e a l i p e r c i t t a d i n i e i m p r e s e ” , c o n t i n u a M a r a n . “ D a r e m o s e g u i t o a l d i b a t t i t o s u l t e m a i l p r o s s i m o 1 ° d i c e m b r e a R o m a , d o v e s i t e r r à u n a n u o v a i n i z i a t i v a c o n l a C o m u n i t à d e l l a g u i d a a u t o n o m a , d o v e a s c o l t e r e m o i c o n t r i b u t i d i c i t t à , u n i v e r s i t à e i m p r e s e ” .