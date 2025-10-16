R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i n o n p o s s i a m o n o n m e t t e r e a l c e n t r o d e l G r e e n D e a l l a p a r o l a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , s a r e b b e v e l l e i t a r i o c o n t i n u a r e a d a t t u a r e i l G r e e n D e a l d i p e n d e n d o d a a u t o c r a z i e s e m p r e p i ù p e r i c o l o s e e n o n m e t t e n d o i s o l d i c h e s e r v o n o " . C o s ì C a r l o C o r a z z a , d i r e t t o r e d e l l ’ U f f i c i o d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o i n I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ a p p u n t a m e n t o A d n k r o n o s Q & A , ' S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ' , q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " I l G r e e n D e a l n o n è p i o v u t o d a l l ’ a l t o , è s t a t o a p p r o v a t o d a l l e g i s l a t o r e " , p r e m e t t e C o r a z z a . " I l G r e e n D e a l è n a t o n e l 2 0 1 9 , q u i n d i u n ' e r a g e o l o g i c a f a , c ' è s t a t o i l C o v i d , c ' è s t a t a l ' a g g r e s s i o n e r u s s a a l l ' U c r a i n a , l a c r i s i e n e r g e t i c a , l ' i n f l a z i o n e , i l 7 o t t o b r e , T r u m p , i d a z i , l a C i n a c h e è d i v e n t a t a a n c o r a p i ù d o m i n a n t e i n t u t t a u n a s e r i e d i t e c n o l o g i e e d i m a t e r i e p r i m e ; è e v i d e n t e c h e c i d o b b i a m o i n t e r r o g a r e s e i l G r e e n D e a l d e l 2 0 1 9 è a n c o r a i l G r e e n D e a l c h e s e r v e a l l ' U n i o n e e u r o p e a " , o s s e r v a . " S u u n a c o s a s o n o t u t t i d ' a c c o r d o : t u n o n p u o i f a r e u n a t r a n s i z i o n e d i q u e l t i p o c h e è u n a t r a n s i z i o n e d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e s e n z a m e t t e r c i i s o l d i . L ' E u r o p a h a m e s s o m o l t o p o c o e n o n m i s e m b r a c h e d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a s t i a c a m b i a n d o r o t t a . Q u e s t o s e c o n d o m e è u n p u n t o n e v r a l g i c o " , s o t t o l i n e a . " R e a d i n e s s 2 0 3 0 n o n è s o l o p i ù a r m i , p i ù c y b e r s i c u r e z z a o p i ù s p a z i o , è a n c h e p i ù i n d u s t r i a , u n a b a s e i n d u s t r i a l e p i ù s o l i d a , c o s ì c o m e i l G r e e n D e a l , s e n z a u n ' i n d u s t r i a f o r t e e i n n o v a t i v a , n o n s i a t t u a p e r c h é è l ' i n d u s t r i a c h e f a l ' i n n o v a z i o n e , è l ' i n d u s t r i a c h e t r o v a l e r i s p o s t e - r i m a r c a - N o i a b b i a m o a n c o r a d e l l e f i l i e r e d o v e p o s s i a m o a v e r e u n a l e a d e r s h i p t e c n o l o g i c a - n u c l e a r e , c a r b o n s t o r a g e , f o r s e l o s t o c c a g g i o c o n l ' i d r o e l e t t r i c o - s u t a n t e a l t r e c o s e p u r t r o p p o s i a m o i n r i t a r d o e s a r à m o l t o d i f f i c i l e r e c u p e r a r e . O g g i n o n p o s s i a m o n o n m e t t e r e a l c e n t r o d e l G r e e n D e a l l a p a r o l a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , s a r e b b e v e l l e i t a r i o c o n t i n u a r e a d a t t u a r e i l G r e e n D e a l d i p e n d e n d o d a a u t o c r a z i e s e m p r e p i ù p e r i c o l o s e e n o n m e t t e n d o i s o l d i c h e s e r v o n o " . " Q u e s t o è u n m o m e n t o i n c u i o l ' E u r o p a t r o v a d e l l e r i s p o s t e u n i t a r i e , a n c h e s u l d e b i t o c o m u n e e s u l l a d i f e s a , o p p u r e r i s c h i a v e r a m e n t e d i c e d e r e l a s u a s o v r a n i t à n o n a B r u x e l l e s , m a a q u a l c h e a u t o c r a z i a " , c o n c l u d e .