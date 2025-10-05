R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a i p i ù d i c e n t o c i t t a d i n i i t a l i a n i , c h e a n i m a n o l a m i s s i o n e M e a n d i s o s t e g n o a l l a p o p o l a z i o n e u c r a i n a , s f i o r a t i q u e s t a n o t t e d a i m a s s i c c i b o m b a r d a m e n t i r u s s i m e n t r e v i a g g i a v a n o s u u n t r e n o n e i p r e s s i d i L e o p o l i . I l l o r o i m p e g n o , i l l a v o r o d e l l e d i v e r s e a s s o c i a z i o n i d i c u i f a n n o p a r t e , d i a i u t o c o n c r e t o a c h i s t a r e s i s t e n d o a l l a b r u t a l e i n v a s i o n e r u s s a , è p r e z i o s o e v a t u t e l a t o ” . C o s ì l ’ e x m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , i l d e m o c r a t i c o L o r e n z o G u e r i n i d o p o c h e q u e s t a n o t t e 1 1 0 a t t i v i s t i i t a l i a n i s u u n t r e n o p a r t i t o d a K i e v s i s o n o t r o v a t i s o t t o i l m a s s i c c i o a t t a c c o r u s s o c o n t r o L e o p o l i .