R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l t u m o r e d e l p o l m o n e è l a c a u s a p r i n c i p a l e d i m o r t e p e r c a n c r o t r a g l i u o m i n i e l e d o n n e , e r a p p r e s e n t a c i r c a u n q u i n t o d i t u t t i i d e c e s s i p e r c a n c r o . B u o n e n o t i z i e p e r i p a z i e n t i a r r i v a n o d a l l a C o n f e r e n z a m o n d i a l e s u l t u m o r e d e l p o l m o n e ( W c l c ) 2 0 2 5 d e l l ' I n t e r n a t i o n a l a s s o c i a t i o n f o r t h e s t u d y o f l u n g c a n c e r ( I a s l c ) a B a r c e l l o n a , d o v e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l ' a n a l i s i f i n a l e d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 F l a u r a 2 d i A s t r a Z e n e c a . L o s t u d i o - r i p o r t a u n a n o t a - h a m o s t r a t o c h e l ' a g g i u n t a d i c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p e m e t r e x e d e s a l i d i p l a t i n o a o s i m e r t i n i b h a p r o d o t t o u n m i g l i o r a m e n t o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l ' e n d p o i n t s e c o n d a r i o d i O s r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d d i c u r a o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a , n e l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o e m u t a z i o n i d e l r e c e t t o r e d e l f a t t o r e d i c r e s c i t a e p i d e r m i c o ( E G F R m ) . A l l ' a n a l i s i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a h a d i m o s t r a t o u n a O s m e d i a n a d i q u a s i 4 a n n i ( 4 7 , 5 m e s i ) r i s p e t t o a c i r c a 3 a n n i ( 3 7 , 6 m e s i ) p e r o s i m e r t i n i b m o n o t e r a p i a . A l 5 7 % d e l l a m a t u r i t à d e i d a t i , i r i s u l t a t i h a n n o m o s t r a t o c h e o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i m o r t e d e l 2 3 % r i s p e t t o a o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a . U n a p e r c e n t u a l e s t i m a t a d e l 6 3 , 1 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n l a c o m b i n a z i o n e e r a v i v a a 3 a n n i e i l 4 9 , 1 % d e i p a z i e n t i e r a v i v o a 4 a n n i r i s p e t t o a l 5 0 , 9 % e a l 4 0 , 8 % n e l b r a c c i o d i m o n o t e r a p i a . D a n o t a r e - s i s o t t o l i n e a - c h e i l b e n e f i c i o d i O s o s s e r v a t o c o n o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a r i s p e t t o a o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a è r i s u l t a t o c o n f e r m a t o n e i s o t t o g r u p p i p r e d e f i n i t i . I p a z i e n t i n e l b r a c c i o d i c o n t r o l l o a l l a p r o g r e s s i o n e h a n n o r i c e v u t o l o s t a n d a r d d i c u r a , c o m p r e s a l a c h e m i o t e r a p i a , a c o n f e r m a d e l l a r i l e v a n z a d e i r i s u l t a t i d i O s . " L ' o b i e t t i v o f o n d a m e n t a l e d e l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e d e l p o l m o n e i n s t a d i o a v a n z a t o è p r o l u n g a r e l a s o p r a v v i v e n z a , p r e s e r v a n d o l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i - s p i e g a F i l i p p o d e M a r i n i s , d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i O n c o l o g i a t o r a c i c a d e l l ' I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a ( I e o ) d i M i l a n o e p r e s i d e n t e d i A i o t ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a t o r a c i c a ) - N e l l o s t u d i o F l a u r a 2 , i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e e m u t a z i o n e d i E g f r h a n n o r a g g i u n t o u n a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a d i q u a s i 4 a n n i c o n o s i m e r t i n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a r i s p e t t o a c i r c a 3 a n n i c o n i l s o l o o s i m e r t i n i b . S i a m o d i f r o n t e a l l a p i ù l u n g a s o p r a v v i v e n z a o t t e n u t a n e l s e t t i n g a v a n z a t o d i p r i m a l i n e a " . L o s p e c i a l i s t a r i c o r d a c h e " n e l 2 0 2 3 , s e m p r e a l l a C o n f e r e n z a m o n d i a l e s u l t u m o r e d e l p o l m o n e , e r a n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o F l a u r a 2 r e l a t i v i a l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a , i n c u i l a c o m b i n a z i o n e a v e v a m o s t r a t o u n v a n t a g g i o d i q u a s i 9 m e s i i n p i ù . I d a t i s u l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e c o n s o l i d a n o u l t e r i o r m e n t e i l v a l o r e d e l l a c o m b i n a z i o n e , c h e p o t r à c o s t i t u i r e u n ' u l t e r i o r e o p z i o n e t e r a p e u t i c a a c c a n t o a o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a , c h e g i à r a p p r e s e n t a i l t r a t t a m e n t o s t a n d a r d p e r q u e s t i p a z i e n t i . C o n d u e o p z i o n i m o l t o e f f i c a c i a b a s e d i o s i m e r t i n i b , i c l i n i c i p o s s o n o p e r s o n a l i z z a r e a l m e g l i o i l t r a t t a m e n t o , a d e g u a n d o l o a l l e e s i g e n z e d i c i a s c u n p a z i e n t e " . " N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 4 5 m i l a n u o v i c a s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e . L ' 8 0 % d e l l e d i a g n o s i a v v i e n e i n f a s e a v a n z a t a , d a q u i l ' i m p o r t a n z a d i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e s e m p r e p i ù e f f i c a c i - a f f e r m a S i l v i a N o v e l l o , p r e s i d e n t e d i W a l c e ( W o m e n a g a i n s t l u n g c a n c e r i n E u r o p e ) , d i r e t t o r e O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' o s p e d a l e S a n L u i g i G o n z a g a d i O r b a s s a n o e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o - L a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e c o n c a r c i n o m a p o l m o n a r e m e t a s t a t i c o è c o m p l e s s a e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , p e r s o n a l i z z a t o i n b a s e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e m o l e c o l a r i e c l i n i c h e d e l p a z i e n t e . L a m u t a z i o n e d e l g e n e E g f r è p r e s e n t e i n c i r c a i l 1 5 % d e i c a s i d i c a r c i n o m a p o l m o n a r e n o n a p i c c o l e c e l l u l e , s o p r a t t u t t o n e i n o n f u m a t o r i . S i t r a t t a d i u n a ' f i r m a m o l e c o l a r e ' f o n d a m e n t a l e p e r l a s c e l t a d e l l a t e r a p i a p e r s o n a l i z z a t a " . " I r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i d e l l o s t u d i o F l a u r a 2 c o s t i t u i s c o n o u n t r a g u a r d o r i l e v a n t e p e r t u t t i i p a z i e n t i c o l p i t i d a t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e c o n m u t a z i o n e d i E g f r - c o n t i n u a N o v e l l o - E ' i m p o r t a n t e c h e l a c o m b i n a z i o n e d i o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a s i a a c c e s s i b i l e a i p a z i e n t i d e l n o s t r o P a e s e i l p r i m a p o s s i b i l e , a f f i n c h é n e p o s s a n o b e n e f i c i a r e i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a , m a a n c h e d i s i c u r e z z a e t o l l e r a b i l i t à , e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . A l f o l l o w - u p e s t e s o , i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a h a c o n t i n u a t o a d e s s e r e g e s t i b i l e e c o e r e n t e c o n i p r o f i l i g i à c o n o s c i u t i d e i s i n g o l i f a r m a c i , s i l e g g e n e l l a n o t a . G l i e v e n t i a v v e r s i d i g r a d o s u p e r i o r e a 3 p e r t u t t e l e c a u s e s i s o n o v e r i f i c a t i n e l 7 0 % d e i p a z i e n t i n e l b r a c c i o c o n o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a , d e t e r m i n a t i d a e v e n t i a v v e r s i b e n c a r a t t e r i z z a t i c o r r e l a t i a l l a c h e m i o t e r a p i a , r i s p e t t o a l 3 4 % n e l b r a c c i o c o n o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a , s i m i l i a i t a s s i r i p o r t a t i a l l ' a n a l i s i p r i m a r i a p r e s e n t a t i a I a s l c 2 0 2 3 W c l c ( 6 4 % r i s p e t t o a l 2 7 % , r i s p e t t i v a m e n t e ) . I t a s s i d i i n t e r r u z i o n e p e r e v e n t i a v v e r s i e l a t o s s i c i t à s u l b e r s a g l i o s o n o r i s u l t a t i b a s s i i n e n t r a m b i i b r a c c i d e l l o s t u d i o ( 1 2 % v e r s u s 7 % ) .