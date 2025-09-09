T r i e s t e , 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - B a t I t a l i a e i l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e h a n n o a n n u n c i a t o o g g i i l r i n n o v o d e l l o r o M e m o r a n d u m d ’ I n t e s a ( M o U ) a t t r a v e r s o i l q u a l e l a r e a l t à l e a d e r n e l s e t t o r e d e i b e n i d i l a r g o c o n s u m o , c o n u n p o r t f o l i o p r o d o t t i m u l t i - c a t e g o r i a n e l s e t t o r e d e l l a n i c o t i n a , s i i m p e g n a a d a c q u i s t a r e t a b a c c o i t a l i a n o d i a l t a q u a l i t à f i n o a 1 5 m i l a t o n n e l l a t e p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 . U n a c c o r d o c h e s i r i f l e t t e d i r e t t a m e n t e s u o l t r e 4 0 0 p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i t a l i a n e c h e d a n n o l a v o r o a c i r c a 6 0 0 0 a d d e t t i a i l a v o r i e c h e f a n n o p a r t e d e l l a f i l i e r a t a b a c c h i c o l a i t a l i a n a . I l M e m o r a n d u m d ’ I n t e s a è s t a t o f i r m a t o o g g i d a l S o t t o s e g r e t a r i o a l M i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e P a t r i z i o G i a c o m o L a P i e t r a e d a F a b i o d e P e t r i s , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i B A T I t a l i a n e l l a c o r n i c e d e l l ’ A B e t t e r T o m o r r o w I n n o v a t i o n H u b d i T r i e s t e , i l f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e g l i s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i d i B A T n e l m o n d o . I l r i n n o v o d e l l ' a c c o r d o s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o i n c o n t i n u o c a m b i a m e n t o . L ’ i n t e r o s e t t o r e s t a i n f a t t i a t t r a v e r s a n d o u n a f a s e d i p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e , g u i d a t a d a l l ' e v o l u z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a e d a l l ' i m p e g n o d i g i o v a n i i m p r e n d i t o r i a g r i c o l i i t a l i a n i c h e , g r a z i e a n c h e a l l ’ u t i l i z z o d i n u o v e t e c n o l o g i e , t e c n i c h e s e m p r e p i ù a l l ’ a v a n g u a r d i a e a l l ' a g r i c o l t u r a d i p r e c i s i o n e , s t a n n o i n t r o d u c e n d o i m p o r t a n t i i n n o v a z i o n i . C o n i l r i n n o v o d e l M e m o r a n d u m d ’ i n t e s a , B A T s i p o n e c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i p l a y e r a t t i v i n e l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , d i m o s t r a n d o u n a f o r t e v o l o n t à d i c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e i n I t a l i a p e r r a f f o r z a r e e v a l o r i z z a r e i l c o m p a r t o , r e n d e n d o l o p i ù e f f i c i e n t e e c o m p e t i t i v o . C o m e r i s u l t a t o d e l l ’ a c c o r d o , B A T a c q u i s t e r à l e v a r i e t à B u r l e y i n C a m p a n i a e i l V i r g i n i a B r i g h t i n V e n e t o e U m b r i a . “ S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d i a v e r r i n n o v a t o i l n o s t r o M e m o r a n d u m d ' I n t e s a e r i n g r a z i o i l M i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a p e r i l d i a l o g o p r o f i c u o c h e h a p o r t a t o a q u e s t o n u o v o a c c o r d o p e r u n u l t e r i o r e t r i e n n i o " h a d i c h i a r a t o F a b i o d e P e t r i s , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i B A T I t a l i a . " Q u e s t a e s t e n s i o n e - c o n t i n u a - c i p e r m e t t e d i d i m o s t r a r e l a v i c i n a n z a a l t e r r i t o r i o a t t r a v e r s o u n i m p o r t a n t e i n v e s t i m e n t o n e l s e t t o r e t a b a c c h i c o l o i t a l i a n o , c o n s i d e r a t o u n ’ e c c e l l e n z a a l i v e l l o g l o b a l e . U n i m p e g n o c o n c r e t o r e s o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e , n e g l i u l t i m i a n n i , a u n a p p r o c c i o b i l a n c i a t o a l l a t a s s a z i o n e d e l l e d i v e r s e c a t e g o r i e d i p r o d o t t o c h e h a c o n s e n t i t o d i p r o g r a m m a r e i m p o r t a n t i i n v e s t i m e n t i a l u n g o t e r m i n e . A b b i a m o s e m p r e c r e d u t o f e r m a m e n t e n e l s e t t o r e , t a n t o d a s u p p o r t a r e l a f i l i e r a n o n s o l o a c q u i s t a n d o n e i l p r i n c i p a l e p r o d o t t o , m a c o n t r i b u e n d o s o p r a t t u t t o a l l ' i n n o v a z i o n e d e l l a s t e s s a , a t t r a v e r s o l a p r o m o z i o n e e l ’ a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e e l ' u s o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r o t t i m i z z a r e e m i g l i o r a r e l ' u t i l i z z o d e l l e r i s o r s e d a d e s t i n a r e a i t e r r e n i . S i a m o c o n v i n t i c h e u n f u t u r o m i g l i o r e è p o s s i b i l e e v a c o s t r u i t o g i à o g g i ” . “ O g g i r i b a d i a m o c o n u n a t t o , t a n t o i m p o r t a n t e q u a n t o c o n c r e t o , - h a d i c h i a r a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l M a s a f , s e n a t o r e P a t r i z i o L a P i e t r a - l a c e n t r a l i t à d e l l a f i l i e r a t a b a c c h i c o l a i t a l i a n a n e l l ’ a t t i v i t à d e l d i c a s t e r o . I n s i e m e a B A T r i n n o v i a m o l ’ i m p e g n o a p e r s e g u i r e l ' o b i e t t i v o p r o g r a m m a t i c o o g g e t t o d e g l i a c c o r d i d i i n t e s a p l u r i e n n a l e , p e r i o d i c a m e n t e s i g l a t i n e g l i a n n i p r e c e d e n t i , c o s ì d a p o t e r c o n t i n u a r e a d a r e s t a b i l i t à e p r o g r a m m a z i o n e a l l e i m p r e s e t a b a c c h i c o l e , c h e s i t r a d u c e a n c h e i n u n i m p e g n o p e r p r a t i c h e a g r i c o l e p i ù r i s p e t t o s e d e l l ’ a m b i e n t e , s u l l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i e n o n u l t i m a s u l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , g r a z i e a l l ’ a c q u i s t o d i u n q u a n t i t a t i v o m a s s i m o d i 1 5 m i l a t o n n e l l a t e d i t a b a c c o , d a p a r t e d i B A T , n e l t r i e n n i o d a l 2 0 2 6 a l 2 0 2 8 ” .