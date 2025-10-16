R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - B a r i l l a s a r à a l f i a n c o d i M e d i c i s e n z a f r o n t i e r e p e r l a r a c c o l t a f o n d i ' B i s c o t t i s e n z a f r o n t i e r e ' . V e n t i r e g i o n i , 9 2 c i t t à , p i ù d i 1 5 0 p i a z z e i t a l i a n e e 6 0 m i l a t u b i d i b i s c o t t i G r a n c e r e a l e d a 2 5 0 g r a m m i e 2 3 0 g r a m m i d o n a t i d a B a r i l l a v e r r a n n o d i s t r i b u i t i d a 2 m i l a v o l o n t a r i d e l l ’ a s s o c i a z i o n e i l 1 8 e i l 1 9 o t t o b r e . L ’ i n t e r o r i c a v a t o s a r à d e v o l u t o p e r s o s t e n e r e i l F o n d o E m e r g e n z e e i p r o g e t t i u m a n i t a r i d i M e d i c i s e n z a f r o n t i e r e . P r o t a g o n i s t e d e l l ’ o p e r a z i o n e - r i p o r t a u n a n o t a - s a r a n n o l e b i s c o t t i e r e d i l a t t a M s f i n e d i z i o n e l i m i t a t a c h e c o n t e n g o n o u n a c o n f e z i o n e d i G r a n c e r e a l e . A f r o n t e d i u n a d o n a z i o n e m i n i m a d i 1 5 e u r o , s a r à p o s s i b i l e r i c e v e r e q u e s t o o g g e t t o s p e c i a l e , d i s p o n i b i l e i n 3 c o l o r i , o g n u n o a b b i n a t o a d u n g u s t o d i b i s c o t t i G r a n c e r e a l e a l l ’ i n t e r n o ( c l a s s i c o , c i o c c o l a t o e f r u t t a ) . L a l a t t a c o n i ' b i s c o t t i s o l i d a l i ' r a f f i g u r a l ’ a r r i v o d i a i u t i u m a n i t a r i v i a a e r e a e v i a t e r r a i n u n c a m p o t e n d a e s a r à d i s p o n i b i l e a n c h e o n l i n e s u l l a ' B o t t e g a s o l i d a l e ' d i M e d i c i s e n z a f r o n t i e r e p e r p o t e r l a r i c e v e r e d i r e t t a m e n t e a c a s a o p e r f a r e u n a d o l c e s o r p r e s a a d i s t a n z a c h e u n i s c e a l l ’ o r i g i n a l i t à e a l g u s t o a n c h e u n s i g n i f i c a t o p i ù p r o f o n d o . " D a s e m p r e G r a n c e r e a l e p r o m u o v e l a g i o i a e l ’ e m o z i o n e d e l l a n a t u r a . C o n q u e s t o d o n o a M s f , l a q u a l i t à e i l g u s t o d e i b i s c o t t i G r a n c e r e a l e s i a r r i c c h i s c e d e l v a l o r e d e l l a s o l i d a r i e t à : o g n i d o n a z i o n e d e g l i a d e r e n t i a l l ’ i n i z i a t i v a s o s t i e n e i p r o g e t t i d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e e p o r t a c u r e a c h i n e h a p i ù b i s o g n o " h a d i c h i a r a t o A n d r e a C a p a n o , B r a n d M a n a g e r G r a n c e r e a l e . D a 5 0 a n n i M s f i n t e r v i e n e i n t u t t e l e e m e r g e n z e u m a n i t a r i e c o n r a p i d i t à e d e f f i c a c i a o p e r a n d o i n c o n t e s t i m o l t o d i v e r s i : l u o g h i s e g n a t i d a g u e r r e , e p i d e m i e , c a t a s t r o f i n a t u r a l i , m a a n c h e a r e e d o v e s i v e r i f i c a n o c r i s i m a l n u t r i z i o n a l i a c u t e o p p u r e d o v e l ’ a c c e s s o a l l e c u r e è a s s e n t e o l i m i t a t o . C o n o l t r e 7 0 P a e s i d ’ i n t e r v e n t o , 6 5 m i l a o p e r a t o r i s u l c a m p o e 1 2 m i l i o n i d i v i s i t e m e d i c h e a l l ’ a n n o - c o n c l u d e l a n o t a - M s f s i o c c u p a d i n u m e r o s e a t t i v i t à m e d i c h e q u a l i g e s t i o n e d i o s p e d a l i , c l i n i c h e e c e n t r i n u t r i z i o n a l i , c h i r u r g i a d i g u e r r a e r o u t i n a r i a , l o t t a a l l e e p i d e m i e e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o p e r l e v i t t i m e d i t r a u m i e g u e r r e . P e r t r o v a r e l ’ e l e n c o d e l l e p i a z z e : h t t p s : / / b i s c o t t i s e n z a f r o n t i e r e . i t /