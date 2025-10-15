R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I n n a n z i t u t t o s i p u ò g u a r d a r e a u n d a t o p o s i t i v o d i q u e s t o d a t o d e m o g r a f i c o , c h e è l a l o n g e v i t à : q u e s t a c i p e r m e t t e r à d i e s s e r e t u t t i p i ù d i n a m i c i e a t t i v i i n e t à c h e p r i m a v e d e v a n o l e p e r s o n e a v v i c i n a r s i a l l a p e n s i o n e . I n q u e s t a g e n e r a z i o n e d i p e r s o n e , g l i o v e r 5 5 , c h e p r e s t o s a r à l a p i ù n u m e r o s a , c ’ è t a n t i s s i m o t a l e n t o , e s p e r i e n z a , p r e z i o s e c o m p e t e n z e e q u e l l a c u l t u r a d e l l a v o r o c h e d e v e e s s e r e t r a s m e s s a a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i . C h i l ’ a z i e n d a l ’ h a v i s s u t a , p a s s a n d o a n n i i n l a v o r i d a m a n u a l i a q u e l l i p i ù i n t e l l e t t u a l i e l a v o r a n d o f i a n c o a f i a n c o n e i d i v e r s i r u o l i , p u ò t r a s m e t t e r e q u e s t a m i s s i o n e e q u e s t i v a l o r i a i p i ù g i o v a n i " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o S i l v i a M a r i a R o v e r e , p r e s i d e n t e d i P o s t e I t a l i a n e e p r e s i d e n t e d i t u r n o d e l C o n s o r z i o E l i s , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ‘ G e n e r A z i o n e T a l e n t o ’ , i l n u o v o p r o g e t t o c h e v a l o r i z z a i l a v o r a t o r i s e n i o r d e l C o n s o r z i o E l i s . “ Q u e s t o p r o g e t t o p r e s e n t a t o o g g i , ‘ G e n e r A z i o n e t a l e n t o ’ , è v e r o c h e h a u n f o c u s s u g l i o v e r 5 5 m a i n u n ’ o t t i c a d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e p e r r e n d e r e l e a z i e n d e p i ù c o m p e t i t i v e , r e s i l i e n t i e a t t e n t e a i n c l u d e r e e s p e r i e n z e e p r o f e s s i o n a l i t à a l l ’ i n t e r n o d e i g r u p p i . P e r a z i e n d e c h e h a n n o u n a s t o r i a c o m e P o s t e I t a l i a n e c r e d o s i a i m p o r t a n t e t r a s m e t t e r e l a m i s s i o n e d i l u n g o p e r i o d o . Q u e s t o s e n s o f a l a d i f f e r e n z a e p u ò e s s e r e c o n d i v i s a d a t u t t e l e g e n e r a z i o n i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a z i e n d a , p e r e s e m p i o i n P o s t e n e a b b i a m o 4 . I l d i n a m i s m o e l ’ a p p r o c c i o d e l l e g e n e r a z i o n i p i ù g i o v a n i è i m p o r t a n t e t a n t o q u a n t o l ’ e s p e r i e n z a d e i l a v o r a t o r i s e n i o r " , h a c o n c l u s o .