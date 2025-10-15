R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C F B o x r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c h e c o n s e n t e d i a u t o m a t i z z a r e i n m o d o c o m p l e t a m e n t e r o b o t i z z a t o l a p r o d u z i o n e d i u n a t e r a p i a g e n i c a : è e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e p e r i l s e t t o r e . I l n u o v o C F B o x p e r m e t t e " d i r e a l i z z a r e " p r o d o t t i c o n t e m p i s t i c h e s e m p r e p i ù a c c o r c i a t e p e r u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i g r a z i e a n c h e a u n a r i d u z i o n e " d e g l i o p e r a t o r i c o i n v o l t i . C o s ì C o n c e t t a Q u i n t a r e l l i , r e s p o n s a b i l e d e l L a b o r a t o r i o d i T e r a p i a g e n i c a d e i t u m o r i d e l l ' o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù ( O p b g ) , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i C F B o x , i l p r i m o i s o l a t o r e a l m o n d o c o m p l e t a m e n t e a u t o m a t i z z a t o e p e r s o n a l i z z a b i l e p e r l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e g e n i c h e e c e l l u l a r i ( A t m p s ) c h e s i è s v o l t a o g g i a R u b b i a n o i n p r o v i n c i a d i P a r m a . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o s o n o s t a t e d e s c r i t t e l e n o v i t à p o r t a t e , a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e d a l m a c c h i n a r i o r o b o t i z z a t o , n a t o d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l ’ a z i e n d a P b l e l ' O p b g , c o n o l t r e 3 , 8 m i l i o n i d i e u r o d i f i n a n z i a m e n t o d a l C e n t r o n a z i o n a l e d i r i c e r c a R n a e t e r a p i a g e n i c a , e p e n s a t o p e r r i v o l u z i o n a r e l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e a v a n z a t e , r e n d e n d o l a p i ù s i c u r a , a c c e s s i b i l e e f a c i l m e n t e s c a l a b i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o . " E ’ s t a t a e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e - i l l u s t r a Q u i n t a r e l l i - l a c o l l a b o r a z i o n e t r a g l i e n t i d e l C e n t r o n a z i o n a l e d i T e r a p i a g e n i c a , l ' o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù e P b l . O g n u n o h a p o r t a t o l a p r o p r i a e s p e r i e n z a n e l s e t t o r e : l ' O p b g , c o n i l p r o f e s s o r L o c a t e l l i e l e t e r a p i e b a s a t e s u c e l l u l e g e n e t i c a m e n t e m o d i f i c a t e e l a P b l , u n ' i n d u s t r i a a l l ' a v a n g u a r d i a p e r l a r o b o t i z z a z i o n e . G r a z i e a l l ' i n v e s t i m e n t o n e l C e n t r o n a z i o n a l e d i T e r a p i a g e n i c a - c o n c l u d e - q u e s t i 2 a t t o r i s i s o n o m e s s i i n s i e m e p e r e l a b o r a r e l o s t r u m e n t o c h e s t a r i v o l u z i o n a n d o e r i v o l u z i o n e r à i l s e t t o r e d e l l e b i o t e c n o l o g i e " .