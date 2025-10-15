R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' u n r i s u l t a t o t a n g i b i l e , c o n c r e t o e i m p o r t a n t e . C F B o x è u n p r o d o t t o d i i n n o v a z i o n e e s e m p l i f i c a z i o n e o t t e n u t o i n t e m p i s t i c h e m o l t o b r e v i , n e l l ’ a m b i t o d e l f i n a n z i a m e n t o d e l C e n t r o n a z i o n a l e s v i l u p p o T e r a p i e g e n i c h e e f a r m a c i a R n a . I n o l t r e , r a p p r e s e n t a u n r i s u l t a t o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i m p r e s a e i s t i t u z i o n e p u b b l i c a , i n p a r t i c o l a r e l ’ I s t i t u t o d i r i c e r c a o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù " . L o h a d e t t o E l e n a Q u a g l i a t o , r e s p o n s a b i l e c o o r d i n a m e n t o o p e r a t i v o d e l C e n t r o n a z i o n a l e s v i l u p p o T e r a p i e g e n i c h e e f a r m a c i a R n a , o g g i a R u b b i a n o ( P a r m a ) , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i C F B o x - i l p r i m o i s o l a t o r e a l m o n d o c o m p l e t a m e n t e a u t o m a t i z z a t o e p e r s o n a l i z z a b i l e p e r l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e g e n i c h e e c e l l u l a r i ( A t m p s ) - m e s s o a p u n t o d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l ’ a z i e n d a P b l e l ’ o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù ( O p b g ) g r a z i e a l f i n a n z i a m e n t o d i o l t r e 3 , 8 m i l i o n i d i e u r o d e l P n r r d a p a r t e d e l C e n t r o n a z i o n a l e d i R i c e r c a R n a e t e r a p i a g e n i c a . " I l C e n t r o n a z i o n a l e - a g g i u n g e Q u a g l i a t o - h a l a v o r a t o c o s t a n t e m e n t e i n q u e s t i 2 a n n i p e r r i u s c i r e a d o t t e n e r e r i s u l t a t i c o n c r e t i e t a n g i b i l i . P r o s e g u i a m o p e r a r r i v a r e a l l a f i n e d e l P n r r , m a g u a r d i a m o o l t r e . V o g l i a m o c h e q u e s t e i n n o v a z i o n i d i a n o i l o r o f r u t t i e s i p o s s a c o n t i n u a r e a c o l l a b o r a r e i n s i e m e , u n e n d o q u e l l e c h e s o n o l e c o m p e t e n z e m i g l i o r i i t a l i a n e n e l l ' a m b i t o d e l l a t e r a p i a g e n i c a e d e l l a p r o d u z i o n e d e l l e t e r a p i e R n a . V o g l i a m o g u a r d a r e o l t r e a l f i n a n z i a m e n t o d e l P n r r - r i m a r c a - S t i a m o c e r c a n d o a l t r i f i n a n z i a m e n t i e i n v e s t i t o r i g u a r d a n d o a d a l t r e i m p r e s e c h e p o s s o n o e s s e r e i n t e r e s s a t e a l C e n t r o . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i f o r n i r e d e i p r o d o t t i c h e p o s s a n o e s s e r e u t i l i z z a t i d a l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I n u n ’ o t t i c a d i s o s t e n i b i l i t à e d i e f f i c a c i a - c o n c l u d e - v o g l i a m o s v i l u p p a r e u n a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a c h e g u a r d a a l l a p e r s o n a " .