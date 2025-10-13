S h a r m e l - S h e i k h , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G r a n d i c a r t e l l o n i c o n i l v o l t o d i a l - S i s i , i n g i a l l i t i d a l t e m p o e d a l l a s a l s e d i n e , c o s t e g g i a n o l a s t r a d a c h e d a l l ' a e r o p o r t o d i S h a r m e l - S h e i k h c o n d u c e a i r e s o r t a f f a c c i a t i s u l l a c o s t a . N e l l a c i t t à e g i z i a n a , i n c a s t o n a t a a l l ' e s t r e m i t à m e r i d i o n a l e d e l l a p e n i s o l a d e l S i n a i e b a g n a t a d a l M a r R o s s o , s o n o m o l t i s s i m i i t u r i s t i - s o p r a t t u t t o i t a l i a n i , m a a n c h e n u m e r o s i r u s s i - c h e c e r c a n o d i p r o l u n g a r e l ' e s t a t e e d i s f u g g i r e a i p r i m i f r e d d i d e l l ' a u t u n n o . O g g i , i n q u e s t o s c e n a r i o s o s p e s o t r a v a c a n z a e d i p l o m a z i a , i l e a d e r d i m e z z o m o n d o t e n t e r a n n o d i s c r i v e r e u n n u o v o c a p i t o l o d e l l a s t o r i a d i u n a d e l l e r e g i o n i p i ù t o r m e n t a t e d e l p i a n e t a : l a f i r m a s t o r i c a d e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o t r a I s r a e l e e H a m a s , a l t e r m i n e d i t r a t t a t i v e c o n d o t t e p r o p r i o i n E g i t t o , a l l ' i n t e r n o d i u n I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e C e n t e r b l i n d a t o e s o r v e g l i a t o d a u n i m p o n e n t e a p p a r a t o d i s i c u r e z z a . S h a r m e l - S h e i k h è d e l r e s t o u n l u o g o s i m b o l i c o : p r o p r i o q u i , n e l 1 9 9 6 , s i t e n n e l a s t o r i c a c o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o i l t e r r o r i s m o , o r g a n i z z a t a i n r i s p o s t a a u n a s e r i e d i a t t e n t a t i c h e a v e v a n o c o l p i t o I s r a e l e . I l v e r t i c e , d e d i c a t o a l l a p a c e a G a z a e p i ù i n g e n e r a l e a l M e d i o O r i e n t e , s a r à p r e s i e d u t o d a D o n a l d T r u m p e d a A b d e l F a t t a h a l - S i s i . P a r t e c i p e r a n n o i l e a d e r d i u n a v e n t i n a d i P a e s i , t r a c u i E m m a n u e l M a c r o n , F r i e d r i c h M e r z , K e i r S t a r m e r , R e c e p T a y y i p E r d o g a n - u n o d e i p r o t a g o n i s t i d e l l a m e d i a z i o n e i n s i e m e a l Q a t a r e a l l o s t e s s o E g i t t o - , P e d r o S á n c h e z e i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , A n t ó n i o G u t e r r e s . A s s e n t i i r a p p r e s e n t a n t i d i I s r a e l e e d i H a m a s , c o m e s c r i v e o g g i i l T i m e s o f I s r a e l . " N e s s u n f u n z i o n a r i o i s r a e l i a n o p a r t e c i p e r à " , h a c o n f e r m a t o a l l ' A f p S h o s h B e d r o s i a n , p o r t a v o c e d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u . P e r l ' I t a l i a s a r à p r e s e n t e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , a t t e s a i n E g i t t o p e r r i l a n c i a r e i l p o s s i b i l e r u o l o d e l g o v e r n o i t a l i a n o n e l f u t u r o a s s e t t o p o s t - b e l l i c o d i G a z a . U n t e m a c h e c o m i n c e r à a e s s e r e d i s c u s s o p r o p r i o n e l c o r s o d e l v e r t i c e , i l c u i o b i e t t i v o d i c h i a r a t o è " p o r r e f i n e a l l a g u e r r a n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , r a f f o r z a r e l ' i m p e g n o p e r l a p a c e e l a s t a b i l i t à i n M e d i o O r i e n t e e a p r i r e u n a n u o v a e r a d i s i c u r e z z a e c o o p e r a z i o n e n e l l a r e g i o n e " . M e l o n i , f a n n o s a p e r e f o n t i i t a l i a n e , r i m a n e " i n s t r e t t o c o n t a t t o c o n W a s h i n g t o n e g l i a l t r i a t t o r i i n t e r n a z i o n a l i c o i n v o l t i " p e r d e f i n i r e i l c o n t r i b u t o i t a l i a n o a l l o s f o r z o c o l l e t t i v o p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l p i a n o d i p a c e p e r l a s t a b i l i z z a z i o n e , l a r i c o s t r u z i o n e e l o s v i l u p p o d e l l a S t r i s c i a d i G a z a e " p e r l a r i p r e s a d i u n p r o c e s s o p o l i t i c o c h e c o n d u c a a d u n q u a d r o d i p a c e , s i c u r e z z a e s t a b i l i t à i n M e d i o O r i e n t e " . I l 1 4 o t t o b r e è p o i a t t e s o a R o m a R e A b d u l l a h d i G i o r d a n i a c h e i n c o n t r e r à l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e i n s i e m e o s p i t e r a n n o i l 1 5 o t t o b r e u n a r i u n i o n e d e l P r o c e s s o d i A q a b a , i n i z i a t i v a p e r i l c o n t r a s t o a l t e r r o r i s m o e a l l ' e s t r e m i s m o , c h e i n q u e s t a o c c a s i o n e s i c o n c e n t r e r à s u l l a s i t u a z i o n e i n A f r i c a o c c i d e n t a l e . L ' i m p e g n o d e l l ' I t a l i a p e r i l f u t u r o d i G a z a s i a r t i c o l e r à s u d u e f r o n t i : q u e l l o u m a n i t a r i o e , s e n e c e s s a r i o , a n c h e q u e l l o m i l i t a r e . L o h a r i m a r c a t o i l v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i i n u n ' i n t e r v i s t a a d A v v e n i r e : " P e r i l t e r r i t o r i o d i G a z a s e r v e a s s o l u t a m e n t e u n a f o r z a i n t e r n a z i o n a l e . S e c i s a r a n n o l e c o n d i z i o n i p o t r e m m o c o n t r i b u i r e a n c h e c o n f o r z e m i l i t a r i : c i s o n o i c a r a b i n i e r i g i à a G e r i c o e p r e s t o t o r n e r a n n o a l v a l i c o d i R a f a h n e l l ' a m b i t o d e l l a m i s s i o n e E u b a m " , h a d i c h i a r a t o i l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a . R e s t a s u l l o s f o n d o l ' i p o r e s i d i i n v i a r e s u l t e r r e n o s m i n a t o r i i t a l i a n i p e r l a b o n i f i c a d e l l ' a r e a , u n ' i d e a c h e f o n t i g o v e r n a t i v e c o n s i d e r a n o " f u t u r i b i l e " m a a l m o m e n t o " p r e m a t u r a " . S o n o d u e , i n p a r t i c o l a r e , i p r o g e t t i s u c u i l ' I t a l i a s t a c o n c e n t r a n d o i p r o p r i s f o r z i . I l p r i m o r i g u a r d a l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a . P r e s e n t a t o n e l l ' o t t o b r e 2 0 2 4 a l p r e m i e r p a l e s t i n e s e M o h a m m a d M u s t a f a e p o i r i l a n c i a t o d a T a j a n i a l l a C o n f e r e n z a U m a n i t a r i a P a l e s t i n a , t e n u t a s i a P e s c a r a d u r a n t e l a M i n i s t e r i a l e S v i l u p p o d e l G 7 , i l p r o g e t t o v e d e c o m e p a r t n e r l ' U n d p , l ' U n i v e r s i t à I u a v d i V e n e z i a e i l M i n i s t e r o d e l l a P i a n i f i c a z i o n e e C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e d e l l ' A u t o r i t à P a l e s t i n e s e . A t t i v o g i à d a l l ' i n i z i o d e l 2 0 2 5 , i l p r o g r a m m a h a p o r t a t o i n m i s s i o n e p e r t r e m e s i d u e e s p e r t i I u a v i n P a l e s t i n a , d o v e è s t a t o c o m p l e t a t o u n p r i m o s t u d i o s u l l ' u b i c a z i o n e d e i c e n t r i p e r l a r i c o s t r u z i o n e . È i n f a s e d i c o n c l u s i o n e l a s e l e z i o n e d i u n t e a m d i u n d i c i e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i , s c e l t i i n s i e m e a l l e N a z i o n i U n i t e , c h e l a v o r e r a n n o s t a b i l m e n t e p r e s s o i l M i n i s t e r o p a l e s t i n e s e . L ' I t a l i a , s o t t o l i n e a n o f o n t i v i c i n e a l d o s s i e r , è q u i n d i " g i à p i e n a m e n t e i n s e r i t a n e l m e c c a n i s m o d e l l a r i c o s t r u z i o n e " . I l s e c o n d o p r o g e t t o r i g u a r d a i n v e c e l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a a i b a m b i n i p a l e s t i n e s i m a l a t i , a t t u a l m e n t e i n f a s e d i r e a l i z z a z i o n e . T r a i p a r t n e r f i g u r a n o l ' O s p e d a l e B a m b i n o G e s ù d i R o m a e g l i o s p e d a l i i t a l i a n i d i A m m a n e K a r a k i n G i o r d a n i a . I l B a m b i n o G e s ù s t a v a l u t a n d o l e s t r u t t u r e m e s s e a d i s p o s i z i o n e d a i d u e o s p e d a l i p e r a c c o g l i e r e i p i c c o l i p a z i e n t i p a l e s t i n e s i e i n v i e r à a r o t a z i o n e p r o p r i t e a m m e d i c i p e r e s e g u i r e i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i e s e g u i r e l a d e g e n z a . U n a p r i m a m i s s i o n e s i è g i à s v o l t a a d A m m a n e u n a m i s s i o n e p r e p a r a t o r i a p a r t i r à p e r K a r a k l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . L ' o b i e t t i v o è r i u s c i r e a c u r a r e d e c i n e d i b a m b i n i o g n i m e s e , e v i t a n d o d i d o v e r l i t r a s f e r i r e f i n o i n I t a l i a . M a r t e d ì p a r t i r à p e r l a r e g i o n e i l v i c e d i r e t t o r e d e l l a C o o p e r a z i o n e a l l o S v i l u p p o d e l l a F a r n e s i n a , C a r l o B a t o r i , p e r s u p e r v i s i o n a r e i l p r o g e t t o . È i n o l t r e i n c o r s o u n ' u l t e r i o r e c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' o s p e d a l e i t a l i a n o d e l C a i r o , d e s t i n a t a a f o r n i r e u n s e c o n d o l i v e l l o d i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . I r i f l e t t o r i d i d o m a n i s a r a n n o p u n t a t i s o p r a t t u t t o s u T r u m p , d e c i s o a i n c a s s a r e q u e l l o c h e a n c h e d a a m b i e n t i a l u i o s t i l i v i e n e c o n s i d e r a t o u n s u c c e s s o d i p l o m a t i c o . P r i m a d i r e c a r s i a S h a r m e l - S h e i k h , l ' i n q u i l i n o d e l l a C a s a B i a n c a f a r à u n a b r e v e t a p p a i n I s r a e l e - l a p r i m a v i s i t a d a l s u o r i t o r n o a l l a p r e s i d e n z a U s a - d o v e p a r l e r à a l l a p l e n a r i a d e l l a K n e s s e t . I l v i c e p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , J . D . V a n c e , h a c o n f e r m a t o c h e T r u m p s i r e c h e r à i n M e d i o O r i e n t e g i à o g g i p e r i n c o n t r a r e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i c h e s a r a n n o r i l a s c i a t i n e l l a p r i m a f a s e d e l l ' a c c o r d o d i p a c e t r a I s r a e l e e H a m a s . I l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i è a t t e s o n e l l e p r o s s i m e o r e . S e c o n d o i l p r o g r a m m a p r e l i m i n a r e r e s o n o t o d a i m e d i a e g i z i a n i , i l v e r t i c e d i S h a r m e l - S h e i k h p r e n d e r à i l v i a c o n u n i n c o n t r o t r a i l p r e s i d e n t e a l - S i s i e i l p r e s i d e n t e T r u m p , s e g u i t o d a u n a s e s s i o n e p l e n a r i a c o n i l e a d e r e i c a p i d i s t a t o p a r t e c i p a n t i . A s e g u i r e , d o p o l a t r a d i z i o n a l e f o t o d i g r u p p o , a l - S i s i e T r u m p r i l a s c e r a n n o d i c h i a r a z i o n i p e r i l l u s t r a r e g l i o b i e t t i v i d e l v e r t i c e e i p r o s s i m i p a s s i n e c e s s a r i p e r g a r a n t i r e l a p a c e e a g e v o l a r e l e o p e r a z i o n i u m a n i t a r i e a G a z a . I l c a l e n d a r i o p r e v e d e i n o l t r e u n a s e r i e d i i n c o n t r i b i l a t e r a l i t r a i v a r i l e a d e r e l e d e l e g a z i o n i , m e n t r e a l c u n i p u n t i d e l l ' a g e n d a s o n o a n c o r a i n c o r s o d i d e f i n i z i o n e . I n t a n t o f o n t i p a l e s t i n e s i r i f e r i s c o n o c h e i l v a l i c o d i R a f a h , c h e c o l l e g a l a S t r i s c i a d i G a z a a l l ' E g i t t o , s a r à r i a p e r t o a l t r a n s i t o d e i c i v i l i m a r t e d ì : l e s t e s s e f o n t i p r e c i s a n o c h e i l c o n t r o l l o d e l l a t o g a z a w i d e l c o n f i n e s a r à a f f i d a t o a l l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e , a f f i a n c a t a d a u n a m i s s i o n e U e . ( d a l l ' i n v i a t o A n t o n i o A t t e )