( T e c n o l o g i a ) - U n i c a t a p p a i t a l i a n a e u l t i m a d e l t o u r e u r o p e o d e i L e v e l 4 2 , i l c o n c e r t o d e l l a s t o r i c a b a n d b r i t a n n i c a h a r e g i s t r a t o i l t u t t o e s a u r i t o a P i s a , t r a s f o r m a n d o P i a z z a d e i C a v a l i e r i i n u n p a l c o s c e n i c o a c i e l o a p e r t o . L ’ e v e n t o , p r o m o s s o d a l C o m u n e e d a P i s a m o , è s t a t o o r g a n i z z a t o d a L E G L i v e E m o t i o n G r o u p , c h e h a f o r t e m e n t e v o l u t o l a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i o s p i t i i n t e r n a z i o n a l i a l l ’ i n t e r n o d e l c a r t e l l o n e d e l S u m m e r K n i g h t s F e s t i v a l . P r i m a d e l l ’ e s i b i z i o n e , i f o n d a t o r i M a r k K i n g e M i k e L i n d u p h a n n o i n c o n t r a t o l a s t a m p a n e l l a S a l a A z z u r r a d e l l a N o r m a l e , c o n d i v i d e n d o l a l o r o v i s i o n e s u l v a l o r e u n i v e r s a l e d e l l ’ a r t e . " L ’ a r t e è u n p o t e n t e a n t i d o t o a l l e g u e r r e e a l l e c o n t r o v e r s i e d e l l ’ a n i m o u m a n o » , h a n n o d i c h i a r a t o . « E g l i a r t i s t i d e v o n o s e n t i r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o m u n i c a r e q u e s t o m e s s a g g i o u n i v e r s a l e e d i c o n c o r d i a . L a m u s i c a , n e l n o s t r o c a s o , è i l l i n g u a g g i o p e r p a r l a r e a t u t t i e p e r t r a s m e t t e r e q u e s t o m e s s a g g i o " . L a s e r a t a , c h e h a a t t r a t t o s p e t t a t o r i d a t u t t a I t a l i a e a n c h e d a l l ’ e s t e r o – c o n p r e s e n z e p e r s i n o d a l l a F i n l a n d i a – h a c o n f e r m a t o l a s c e l t a a r t i s t i c a d i r i l i e v o p e r l a r a s s e g n a p i s a n a . I l d a t o d i a f f l u e n z a d i f f u s o d a T i c k e t o n e h a c e r t i f i c a t o i l s o l d - o u t e r a f f o r z a t o i l p o s i z i o n a m e n t o d e l f e s t i v a l , c h e h a p o t u t o c o n t a r e s u u n a b a n d c o n o l t r e 4 0 m i l i o n i d i c o p i e v e n d u t e n e l l a c a r r i e r a . I l s i n d a c o d i P i s a , M i c h e l e C o n t i , h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o s t r a t e g i c o d i q u e s t i a p p u n t a m e n t i . " I n q u e s t i a n n i a b b i a m o l a v o r a t o m o l t o p e r v a l o r i z z a r e l a p i a z z a e f a r n e u n l u o g o c a p a c e d i o s p i t a r e s p e t t a c o l i d i g r a n d e l i v e l l o » , h a d i c h i a r a t o , r i c o r d a n d o a n c h e l a t r a s f o r m a z i o n e d i P i s a m o d a s o c i e t à d i i n f r a s t r u t t u r e a e n t e c a p a c e d i g e s t i r e g r a n d i e v e n t i . « N o n s o l o s p e t t a c o l i , m a a n c h e a p p u n t a m e n t i d i r i l i e v o c o m e i l G i r o d ’ I t a l i a , c h e l o s c o r s o m a g g i o h a p o r t a t o g r a n d e s u c c e s s o e v i s i b i l i t à a l l a c i t t à " . C o n t i h a r i b a d i t o l ’ a p p r o c c i o i n t e g r a t o a l l a p r o m o z i o n e d e l t e r r i t o r i o . " È u n l a v o r o a 3 6 0 g r a d i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o , p e r i n n a l z a r e l ’ o f f e r t a c u l t u r a l e e t u r i s t i c a d e l l a n o s t r a c i t t à " , h a a g g i u n t o , c i t a n d o a n c h e g l i e v e n t i e s t i v i o r g a n i z z a t i l u n g o l a c o s t a p i s a n a . I L e v e l 4 2 , f o r m a z i o n e j a z z - f u n k b r i t a n n i c a n a t a n e l 1 9 7 9 e i s p i r a t a n e l n o m e a l r o m a n z o G u i d a g a l a t t i c a p e r g l i a u t o s t o p p i s t i , h a n n o s e g n a t o g l i a n n i ’ 8 0 c o n s u c c e s s i c o m e S o m e t h i n g A b o u t Y o u e L e s s o n s i n L o v e . G u i d a t i d a l b a s s o s l a p d i M a r k K i n g e d a l l a v o c e f a l s e t t o d i M i k e L i n d u p , h a n n o v e n d u t o o l t r e 4 0 m i l i o n i d i d i s c h i i n t u t t o i l m o n d o . D o p o c a m b i d i f o r m a z i o n e e u n a p a u s a n e g l i a n n i ’ 9 0 , s o n o t o r n a t i s u l l e s c e n e n e i 2 0 0 0 , m a n t e n e n d o u n r u o l o d i r i l i e v o n e l l a m u s i c a i n t e r n a z i o n a l e .