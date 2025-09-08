R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r o s e g u o n o g l i i n c o n t r i e i d i b a t t i t i d e l l a F e s t a n a z i o n a l e d e l l ’ U n i t à d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n c o r s o a R e g g i o E m i l i a p r e s s o l ’ I r e n G r e e n P a r k . D i s e g u i t o i l p r o g r a m m a d i m a r t e d ì 9 s e t t e m b r e : 1 8 . 4 5 - “ I l p e n s i e r o l u n g o ” . C o n G i a n n i C u p e r l o e M a s s i m o C a c c i a r i ; 2 0 . 0 0 - “ P e r u n ’ E u r o p a d i p a c e ” . C o n G r a z i a n o D e l r i o , A l e s s a n d r o A l f i e r i , I v a n a B o r s o t t o , M a r c o T a r q u i n i o , P i e r o D e L u c a ; 2 1 . 0 0 - “ S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e e f i n e v i t a : u n a l e g g e p e r u n a r i s p o s t a d i c i v i l t à ” . C o n M a r i n a S e r e n i , E u g e n i o G i a n i , A l f r e d o B a z o l i , R i c c a r d o M a g i , F i l o m e n a G a l l o , M a r c o L o m b a r d o .