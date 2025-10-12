P a l e r m o , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P o r t o l a p i s t o l a s e m p r e c o n m e p e r c h é P a l e r m o è u n a c i t t à v i o l e n t a " . L o a v r e b b e d e t t o G a e t a n o M a r a n z a n o , i l 2 8 e n n e p a l e r m i t a n o d e l l o Z e n f e r m a t o c o n l ' a c c u s a d i a v e r e u c c i s o l a n o t t e s c o r s a P a o l o T a o r m i n a d i 2 1 a n n i i n p i e n o c e n t r o s t o r i c o , d u r a n t e l ' i n t e r r o g a t o r i o n e l l a c a s e r m a d e i c a r a b i n i e r i . M a r a n z a n o h a a m m e s s o d i a v e r e s p a r a t o a l v o l t o d i T a o r m i n a , a f f e r m a n d o c h e i d u e a v r e b b e r o l i t i g a t o . E c h e i n p a s s a t o a v e v a n o a v u t o d e g l i s c r e z i .