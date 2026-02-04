P a l e r m o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a f r a n a d i N i s c e m i h a r a g g i u n t o u n a l a r g h e z z a d i 4 k m . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i n e l l ' i n f o r m a t i v a a l S e n a t o . " N e l l a m a t t i n a t a d i d o m e n i c a 2 5 g e n n a i o l ' e v o l u z i o n e d e l m o v i m e n t o f r a n o s o a N i s c e m i h a s u b i t o u n a r e p e n t i n a a c c e l e r a z i o n e e l a s c a r p a t a d i f r a n a h a r a g g i u n t o u n d i s l i v e l l o d i a l c u n e d e c i n e d i m e t r i , i n p r o g r e s s i v o a u m e n t o e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e r e t r o g r e s s i v a , c o n u n a l a r g h e z z a c o m p l e s s i v a d e l c o r o n a m e n t o c h e h a s u p e r a t o i 4 k m " , h a a f f e r m a t o . " S e c o n d o g l i e s p e r t i f r a n e d i q u e s t a t i p o l o g i a " , c o m e a N i s c e m i , " h a n n o u n a t i p i c a t e n d e n z a a l l a r e t r o g r e s s i o n e . L ' a r r e t r a m e n t o d e l c i g l i o d i s c a r p a t a t e n d e i n f a t t i a p r o p a g a r s i p r o g r e s s i v a m e n t e v e r s o m o n t e , c i o è v e r s o i l c e n t r o s t o r i c o , i n d i r e z i o n e d e l c e n t r o a b i t a t o , s e c o n d o u n m e c c a n i s m o g i à d o c u m e n t a t o n e g l i e v e n t i s t o r i c i . I l f e n o m e n o a t t u a l e è s u s c e t t i b i l e d i e v o l u z i o n e r e t r o g r e s s i v a , p u r t r o p p o . S u l l a b a s e d e l l e g e o m e t r i e o s s e r v a t e d e l c o n f r o n t o c o n l a f r a n a d e l 1 9 9 7 e d e l l ' e v e n t o s t o r i c o d e l 1 7 9 0 è p l a u s i b i l e i p o t i z z a r e , d i c o n o a n c o r a g l i s c i e n z i a t i , u n u l t e r i o r e a r r e t r a m e n t o d e l c i g l i o d i s c a r p a t a d e l l ' o r d i n e d i a l c u n e d e c i n e d i m e t r i , s o p r a t t u t t o i n c a s o d i n u o v e p i o g g e a b b o n d a n t i " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o . U n a e v o l u z i o n e c h e " p o t r e b b e c o i n v o l g e r e u l t e r i o r i e d i f i c i p o s t i i n p r o s s i m i t à d e l m a r g i n e i n s t a b i l e e c o m p r o m e t t e r e i n m o d o p e r m a n e n t e t r a t t i d i v i a b i l i t à s t r a t e g i c a " . E f a s a p e r e d i " a v e r i s t i t u i t o p r e s s o i l d i p a r t i m e n t o C a s a I t a l i a c h e s i o c c u p a d i r i c o s t r u z i o n e e d i p r e v e n z i o n e e s t r u t t u r a l e , u n a c o m m i s s i o n e d i s t u d i o p e r i n d a g a r e s u l l e p o s s i b i l i e v o l u z i o n i d e l f e n o m e n o e p e r c h é i n q u e s t i a n n i i l f e n o m e n o s i è s v i l u p p a t o c o s ì r a p i d a m e n t e . E n t r o p o c h e s e t t i m a n e a v r e m o i l p a r e r e t e c n i c o s u g l i i n t e r v e n t i d a e f f e t t u a r e n a t u r a l m e n t e n e l p o s t e m e r g e n z a " . " A l l o s t a t o a t t u a l e n o n è a n c o r a d e f i n i t a l a s o l u z i o n e d a d a r e a l l e f a m i g l i e c h e s o n o s t a t e c o s t r e t t e a d a b b a n d o n a r e p e r s e m p r e l e l o r o c a s e " a N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) , h a f a t t o s a p e r e M u s u m e c i a g g i u n g e n d o : " S p e t t a a l l e a u t o r i t à c o m u n a l i a v a n z a r e u n a p r o p o s t a r i s o l u t i v a . R i c o r d o c h e i s i n d a c i s o n o l a p r i m a a u t o r i t à d i p r o t e z i o n e c i v i l e , e s o n o i r e s p o n s a b i l i d e l l a p i a n i f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a e d e l l a v i g i l a n z a u r b a n i s t i c a d e l l o r o t e r r i t o r i o " . " S p e t t a a l l e a u t o r i t à c o m u n a l i a v a n z a r e u n a p r o p o s t a r i s o l u t i v a , o v v i a m e n t e d a c o n f r o n t a r e c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a p e r g l i a s p e t t i c o n n e s s i a l l a s i c u r e z z a - h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o - I n t a l s e n s o c o m u n i c o d i a v e r i s t i t u i t o p r e s s o i l d i p a r t i m e n t o C a s a I t a l i a c h e s i o c c u p a d i r i c o s t r u z i o n e e d i p r e v e n z i o n e s t r u t t u r a l e u n a c o m m i s s i o n e d i s t u d i o p e r i n d a g a r e s u l l e p o s s i b i l i e v o l u z i o n i d e l f e n o m e n o " . " È c h i a r o c h e h o i l d i r i t t o e i l d o v e r e d i r e s p i n g e r e , c o n f e r m e z z a , l a r a p p r e s e n t a z i o n e c h e i s o l a s t r u m e n t a l m e n t e u n s i n g o l o p a s s a g g i o n e g l i u l t i m i t r e m e s i d e l m i o m a n d a t o " d a p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a , " d a l m a g g i o a l l ' a g o s t o d e l 2 0 2 2 " , " q u a n d o , c i o è , s a r e b b e s t a t o a m e n o t i f i c a t o , e d è s t a t o n o t i f i c a t o , l ' e s i t o d e l P a i c o n R 4 d i u n a p a r t e d i q u e l f r o n t e f r a n o s o , t e n t a n d o c o s ì d i c o p r i r e u n q u a r t o d i s e c o l o d i i n e r z i e , o m i s s i o n i e s o t t o v a l u t a z i o n i d i a l t r i " , h a d e t t o a n c o r a . " P e r i l g o v e r n o M e l o n i a n c h e q u e l l a d i N i s c e m i n o n è u n a q u e s t i o n e l e g a t a a r i s o r s e f i n a n z i a r i e . C i s o n o e s o n o d i s p o n i b i l i a d a r e c o r p o a u n p r o g e t t o c o n d i v i s o c o n l e a m m i n i s t r a z i o n e l o c a l i e c h e c r e d o v e d a s u q u e s t a p o s i z i o n e a n c h e i l g o v e r n o d e l l a r e g i o n e s i c i l i a n a c h e h a g i à o f f e r t o i n t a l s e n s o a m p i e d i s p o n i b i l i t à " , h a a f f e r m a t o q u i n d i M u s u m e c i . " Q u a n t o a l l e m i s u r e d a a d o t t a r e a s o s t e g n o d e l l e p o p o l a z i o n i c o l p i t e d a l c i c l o n e e d a l l a f r a n a , i l g o v e r n o s t a e l a b o r a n d o u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e c h e p o s s o n o c o s ì e s s e r e s i n t e t i z z a t e s o s p e n s i o n e d e i t e r m i n i i n m a t e r i a d i a d e m p i m e n t i e v e r s a m e n t i t r i b u t a r i e c o n t r i b u t i v i i t e r m i n i p r o c e s s u a l i e a m m i n i s t r a t i v i , m i s u r e i n m a t e r i a d i a m m o r t i z z a t o r i s o c i a l i p e r i l a v o r i d e l s e t t o r e p r i v a t o e m i s u r e d i s o s t e g n o a l r e d d i t o d e i l a v o r a t o r i a u t o n o m i " . " E a n c o r a m i s u r e d i s o s t e g n o p e r r e c u p e r o d e l l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a , m i s u r e d i s o s t e g n o a l l e i m p r e s e e s p o r t a t r i c i d a n n e g g i a t e , s e m p l i f i c a z i o n i p r o c e d u r a l i , m i s u r e d i s o s t e g n o a l c o m p a r t o t u r i s t i c o , s t a n z i a m e n t i s t r a o r d i n a r i p e r l e a t t i v i t à d i p r o t e z i o n e c i v i l e , f u n z i o n a l i a n c h e a l r i p r i s t i n o l ' a s s i s t e n z a a l l a p o p o l a z i o n e a l l a p r e v e n z i o n e e a l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o r e s i d u o m i s u r e p e r l a d e l o c a l i z z a z i o n e o v e q u e s t a d o v e s s e e s s e r e u n a s o l u z i o n e v o l u t a d a l l e a u t o r i t à l o c a l i , m i s u r e d i p o t e n z i a m e n t o d e l l a r i s p o s t a o p e r a t i v a d i p r o t e z i o n e c i v i l e " , h a a g g i u n t o . E a g g i u n g e : " A n c h e p e r l a q u a n t i f i c a z i o n e d e l l e r i s o r s e n e c e s s a r i e a l r i p r i s t i n o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e p u b b l i c h e e p r i v a t e c o m p r o m e s s e s i s t a p r o c e d e n d o p r o p r i o i n q u e s t i g i o r n i a d u n a s t i m a l a p i ù a t t e n d i b i l e p o s s i b i l e l a p i ù d e t t a g l i a t a p o s s i b i l e , d i c e r t o i l g o v e r n o M e l o n i n e i p r o s s i m i g i o r n i p r o v v e d e r à a i n t e g r a r e a l l e t r e r e g i o n i i n t e r e s s a t e l e r i s o r s e c h e d o v r a n n o c o n s e n t i r e g l i i n t e r v e n t i n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e e c o n l a m i g l i o r e q u a l i t à p o s s i b i l e " . " N o n i n t e n d o c e r t o i g n o r a r e l a c a m p a g n a m e d i a t i c a c h e i n q u e s t i g i o r n i a p p e n a t r a s c o r s i s i è s v i l u p p a t a a t t o r n o a p r e s u n t e i n e f f i c i e n z e d e l g o v e r n o e d i q u e s t o m i n i s t r o a p r o p o s i t o d i a t t i v i t à d i p r o t e z i o n e c i v i l e . U n a c a m p a g n a c h e è a n d a t a b e n o l t r e l a n o r m a l e d i a l e t t i c a p o l i t i c a . G i u d i z i s o m m a r i e f r e t t o l o s e r i c o s t r u z i o n i h a n n o c e r c a t o i n m a l a f e d e u n c a p r o e s p i a t o r i o . S o p r a t t u t t o s u l l a f r a n a d i N i s c e m i . I n v e c e d i p r o v a r e a c o n t r i b u i r e a u n a s e r i a c o m p r e n s i o n e d e i f a t t i . N o n s o n o m a n c a t i v e r i e p r o p r i a t t i d i s c i a c a l l a g g i o , d e n t r o e f u o r i , v a r i e i s t i t u z i o n i q u a l c h e v o l t a a n c h e d i e t r o u n ' a p p a r e n z a f o r m a l e . V o g l i o d i r e c h e n o n s o n o m a n c a t i g l i s c i a c a l l i i n g i a c c a e c r a v a t t a " . E ' l ' a t t o d i a c c u s a d e l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i d u r a n t e l ' i n f o r m a t i v a s u N i s c e m i . " P r i m a d i f a r e p a g e l l e s u l l a c r e d i b i l i t à d e g l i a l t r i b i s o g n e r e b b e a v e r e l ' u m i l t à d i p e s a r e l a p r o p r i a c r e d i b i l i t à - d i c e M u s u m e c i - c o l c o n s e n s o c h e s i c o n q u i s t a e s i m a n t i e n e t r a l a g e n t e e q u a n d o i l c o n s e n s o s i p e r d e s i p e r d e l a c r e d i b i l i t à " . " I l r i s c h i o f r a n e i n S i c i l i a n o n è e m e r g e n z i a l e , m a s t r u t t u r a l e - h a q u i n d i d e t t o i l m i n i s t r o - S e c o n d o i d a t i d e l l ' I s p r a , a g g i o r n a t i a l 2 0 2 4 , c i r c a n o v e c o m u n i s u 1 0 n e l l ' i s o l a p r e s e n t a n o a r e e a d a l t o r i s c h i o f r a n e . L a s i t u a z i o n e n o n è c e r t o m i g l i o r e n e l r e s t o d ' I t a l i a , d o v e s e c o n d o g l i s c i e n z i a t i o l t r e i l 9 4 % d e i c o m u n i s i t r o v a i n t e r r i t o r i e s p o s t i a l r i s c h i o i d r o l o g i c o , r i s c h i o v a l a n g h e e e r o s i o n e c o s t i e r a " . D o m a n i i l P r o c u r a t o r e c a p o d i G e l a ( C a l t a n i s s e t t a ) , S a l v a t o r e V e l l a , c h e c o o r d i n a l ' i n c h i e s t a p e r d i s a s t r o c o l p o s o s u l l a f r a n a d i N i s c e m i , n o m i n e r à i c o n s u l e n t i t e c n i c i . I c o n s u l e n t i s o n o p r o f e s s o r i u n i v e r s i t a r i , c h e s v o l g o n o l a l o r o a t t i v i t à d i d i d a t t i c a e d i r i c e r c a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e d e l l a T e r r a e d e l M a r e d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a l e r m o : C h i a r a C a p p a d o n i a , p r o f e s s o r e s s a d i G e o l o g i a A p p l i c a t a e G e o l o g i a T e c n i c a ; M a u r i z i o G a s p a r o M o r t i c e l l i , p r o f e s s o r e d i G e o l o g i a s t r u t t u r a l e ; E d o a r d o R o t i g l i a n o , p r o f e s s o r e d i G e o m o r f o l o g i a . I l t e a m d i c o n s u l e n t i è c o s t i t u i t o d a e s p e r t i n e l c a m p o d e l l a m o d e l l a z i o n e G e o l o g i c a d e l s o t t o s u o l o , d e l l a G e o m o r f o l o g i a a p p l i c a t a e d e l l a v a l u t a z i o n e d e l R i s c h i o I d r o g e o l o g i c o , n o n c h é d e g l i a s p e t t i t e c n i c o - n o r m a t i v i c o n n e s s i .