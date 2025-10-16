Ancona, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il 70° Congresso nazionale degli ingegneri si terrà a Trieste nel 2026. Lannuncio è stato dato oggi i occasione della giornata di chiusura delledizione 2025, dal titolo Visioni. Un evento itinerante che ha avuto come tappa principale il Teatro delle Muse di Ancona; a poche centinaia di metri dal porto attraccata una nave da crociera che ha ospitato oltre 1.300 congressisti provenienti da tutta Italia. E proprio con la nave-albergo gli ingegneri sono salpati alla volta di Rijeka, in Croazia, per uno scambio culturale e professionale tra i colleghi dei due Paesi. Lobiettivo raggiunto è stato quello di mettere a confronto informazioni, condividere conoscenze e scambiare pareri e punti di vista su argomenti di valenza internazionale.