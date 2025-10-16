A n c o n a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l 7 0 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i s i t e r r à a T r i e s t e n e l 2 0 2 6 . L ’ a n n u n c i o è s t a t o d a t o o g g i i o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a d i c h i u s u r a d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , d a l t i t o l o ‘ V i s i o n i ’ . U n e v e n t o ‘ i t i n e r a n t e ’ c h e h a a v u t o c o m e t a p p a p r i n c i p a l e i l T e a t r o d e l l e M u s e d i A n c o n a ; a p o c h e c e n t i n a i a d i m e t r i d a l p o r t o a t t r a c c a t a u n a n a v e d a c r o c i e r a c h e h a o s p i t a t o o l t r e 1 . 3 0 0 c o n g r e s s i s t i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a . E p r o p r i o c o n l a ‘ n a v e - a l b e r g o ’ g l i i n g e g n e r i s o n o s a l p a t i a l l a v o l t a d i R i j e k a , i n C r o a z i a , p e r u n o s c a m b i o c u l t u r a l e e p r o f e s s i o n a l e t r a i c o l l e g h i d e i d u e P a e s i . L ’ o b i e t t i v o r a g g i u n t o è s t a t o q u e l l o d i m e t t e r e a c o n f r o n t o i n f o r m a z i o n i , c o n d i v i d e r e c o n o s c e n z e e s c a m b i a r e p a r e r i e p u n t i d i v i s t a s u a r g o m e n t i d i v a l e n z a i n t e r n a z i o n a l e .